“Pensé en lo peor”: el susto cardíaco de Toni Quetglas, jugador del Real Murcia Imperial

“Fue un enorme susto”. Así define el jugador mallorquín del Real Murcia Imperial, Toni Quetglas (Palma, 2003), lo sucedido cuando de manera inesperada tuvo que ir a urgencias tras encontrase muy mal. El extremo isleño, que hace escasas fecha fichó por el filial del club murcianista procedente del Platges de Calvià, se recuperable satisfactoriamente en la Clínica Quirón de Murcia tras padecer problemas en el corazón al tener líquido pericarditis, que complicaba gravemente su funcionamiento.

“No negaré que fue un gran susto. No obstante, me lo tomo de manera positiva”, señaló Quetglas que probablemente este miércoles le den el alta médica. “Me tomo la vida con más positividad y a mirar hacia adelante”, comentó a este diario.

Este jugador, que en el año 2017 fichó por el Barcelona por cinco temporadas siendo infantil para jugar con el conjunto cadete, sufrió la semana pasada un fuerte dolor en el pecho, aunque no acudió al médico. Horas después, no obstante, los dolores no remitieron, sino que se agravaron. Entonces sí que acudió al hospital. “Fueron los dolores más fuertes de mi vida. En urgencias me dieron medicamentos y me enviaron a casa”, señala el jugador.

Al día siguiente, y mientras entrenaba con el filial del Real Murcia, tuvo que parar al aparecer de nuevo esos fuertes dolores en el pecho. "Creía que era una contractura o un golpe durante el entrenamiento, pero no. Ya en el calentamiento tuve que parar. No podía dar tres pasos seguidos”, relata. Acudió de nuevo a urgencias. Esta vez las pruebas fueron más exhaustivas. Tras la exploración por los profesionales, el cardiólogo le comunicó que su corazón estaba lleno de líquido, por lo que era necesario su ingreso hospitalario de manera urgente, tanto que fue a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Allí los acontecimientos iban sucediéndose poco a poco con el consiguiente nerviosismo e inquietud del jugador. “El cirujano me explicó la operación a realizar. Escribí a mi padre al pensar en lo peor. Es lo primero que te viene a la mente cuando estás en esa situación e ingresado en la UCI que significa que tienes algo grave”, relata el joven futbolista, que añade: “Fue delicado y complicado. Me dijeron que si hubiera ido más tarde a urgencias a lo mejor el pronóstico hubiera sido peor”.

La intervención fue éxito

La intervención, un cateterismo, fue un éxito. Le extrajeron unos 800 mililitros de líquido. Los padres vivieron la intervención en Mallorca dada la imposibilidad de desplazarse al no encontrar transporte. Lo hicieron en el primer vuelo disponible, aunque el club se portó muy bien con el jugador ya que el técnico José David Larrosa le acompañó en todo momento. «El entrenador en estos momentos ha sido un apoyo importante para mí, le estoy y estaré muy agradecido», desvela.

Toni Quetglas se mostraba este martes optimista tras lo sucedido. “Ahora me tomo la vida de distinta manera, la valoro mucho más. Sin duda que son cosas que pueden pasarle a cualquiera. Me ha pasado a mí. Ahora pienso en la recuperación, en mi salud y estoy muy agradecido por todas las muestras de apoyo que he ido recibiendo”, manifiesta.

Un futbolista que quiso puntualizar que no sufrió un infarto, pero sí un problema que puso en peligro el corazón. Ahora sólo piensa en retomar la actividad en cuanto sea posible: "Por mi parte, respetando todas las pautas y lo que me digan, volver lo antes posible. Ha sido un susto pero no quiero magnificarlo, ha pasado, ha ido bien y mirarlo de otra manera".

El profesional cuenta que ha recibido muchos mensajes de apoyo: "La gente que te quiere estaba preocupada, tengo el apoyo de mi familia y estoy contento, no quiero ser centro de atención y para adelante". Antoni Quetglas viajó a Murcia hace apenas dos semanas con motivo de su fichaje por el Murcia Imperial de Tercera Federación procedente del Platges de Calvià. Allí llegó tras militar en el mencionado Barcelona, Real Mallorca o Atlético Baleares.

El padre de Toni Quetglas reconoció que todo ha sido un gran susto. “No fue fácil gestionar cuando me llamó y me dijo ‘papá, no sé si te volveré a ver’”, comenta, y añade: “Han sido días complicados ya que ha estado tres días en la UCI, pero afortunadamente todo ha ido bien”. El jugador recibirá este miércoles el alta y los médicos le dirán las pautas a seguir. Probablemente estará de dos a tres meses haciendo reposo y con seguimiento cardiológico, aunque realizando una vida normal.