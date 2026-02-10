Los partidos entre semana, la pesadilla del FC Cartagena

A pesar de lo extraordinario del asunto, se encuentra el FC Cartagena ante un escenario que no le es desconocido. La suspensión del encuentro frente al Sevilla Atlético, debido a las tormentas de este pasado fin de semana, recuerda a la parroquia albinegra su mala experiencia en Sabadell a principios de temporada. Además, acarrea inevitablemente la disputa del partido entre semana, ya que no hay ningún fin de semana disponible hasta final del curso. Con estos ingredientes, y el partido aplazado apuntando al miércoles 25 de febrero, el conjunto portuario se enfrenta a una situación que no se le ha dado bien esta campaña.

Y es que ha tenido el FC Cartagena hasta tres partidos entre semana esta temporada y todos ellos le han destinado malos resultados. Directa o indirectamente. La primera ocasión se dio en Sabadell, cuando el cuadro dirigido entonces por Javi Rey disputó sólo los 44 minutos del choque en su fecha original, el pasado 13 de septiembre. El añadido de la primera mitad y toda la segunda parte se disputó semana y media después, en un compromiso intersemanal en el que el Cartagena no fue capaz de imponerse.

Con el 0 a 0 inicial terminó el choque en la Nova Creu Alta, circunstancia que no sería en sí misma un problema si no hubiera propiciado el 3 a 0 en Sanlúcar de Barrameda sólo cuatro días más tarde. Ante el Sanluqueño pagó el Cartagena su cansancio, cayendo de forma estrepitosa por primera vez en el curso.

Similar situación se dio tras la primera ronda de Copa del Rey. En los treintaidosavos de final, el Cartagena viajó a Córdoba el miércoles 29 de octubre para medirse al Puente Genil. Aunque ganó con un partido muy gris ante un rival de inferior categoría, vio de nuevo las consecuencias de ese esfuerzo en el fin de semana. Tres días después, el equipo se estrelló contra el Villarreal B (0-2) en casa.

La última vez, este fenómeno se pudo ver en la segunda ronda copera. El Valencia visitó el Cartagonova el jueves 4 de diciembre para llevarse un partido agónico en la prórroga. Cuatro días después, el Cartagena cayó en el derbi frente al Real Murcia (0-1) en casa acusando el tremendo esfuerzo contra un rival de Primera División en un partido que llegó hasta el minuto 120 con tensión.

A pesar de los intentos de Javi Rey por mantener enchufada a la plantilla y repartir los minutos con sus famosas rotaciones, el equipo sufrió la acumulación de partidos. Ya fuera por la carga excesiva o los cambios introducidos en los onces que restaron continuidad. Ahora, Raúl Guillén -si continúa hasta la disputa del partido aplazado- tendrá que lidiar con esta pesadilla que ha atormentado al conjunto albinegro.

Tenían de plazo FC Cartagena y Sevilla Atlético hasta este lunes para proponer fechas a la RFEF. Si encontraban un punto de unión, la Española sólo tendría que validar el partido y activar sus protocolos para la disputa del mismo. Si no hay consenso, será la federación la que decida este martes. Las fechas más probables están en torno al derbi entre el Real Murcia y el FC Cartagena, afectando directamente a la semana anterior o posterior de un encuentro de máxima rivalidad y tensión. Aún no está decidido, pero se espera que se anuncie hoy. Si no se disputa el 25 de febrero, justo antes del derbi regional, se hará el 18, justo después. El siguiente miércoles, el 4 de marzo, es más improbable, pero no está descartado.

El FC Cartagena quiere animar el ambiente en el Cartagonova a la vez que intenta conseguir que el estadio empuje a su equipo en un momento donde los albinegros tienen que volver a la senda del triunfo para coger el pulso de la clasificación. Para ello, en el día de ayer, la entidad presidida por Alejandro Arribas decidió lanzar una iniciativa que eleve la afluencia de público a las gradas. La promoción va destinada a los abonados, que, de cara al partido de este próximo domingo frente al Marbella, podrán adquirir dos entradas por diez euros, independientemente de la zona del campo donde se compren las localidades.

Los abonados tienen así la oportunidad de poder animar a familiares y amigos a acudir al Cartagonova en un momento en el que la clasificación aprieta y la competición entra en el tramo decisivo. De ahí la importancia de ganar el próximo domingo (18.15 horas) al Marbella, partido previo a la disputa del derbi frente al Real Murcia en Nueva Condomina -22 de febrero-.

Los abonados del FC Cartagena podrán adquirir las entradas de la promoción tanto de manera presencial como de forma online. Las taquillas del Cartagonova se abrirán de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00.

Se encuentra el FC Cartagena en su peor momento de la temporada. Nunca antes había estado tan abajo en la clasificación. Desde la derrota en la jornada 22 frente al Hércules, el conjunto portuario descendió hasta la décimo quinta posición de la tabla del grupo 2 de Primera RFEF, sólo un puesto por encima del descenso a Segunda RFEF. Además, también se encuentra un único punto (28) por encima del Juventud de Torremolinos (27), quien tampoco disputó su encuentro de la vigésimo tercera jornada. El cuarto puesto de descenso marca un importante escalón con los tres últimos equipos con 27 puntos. Por abajo, el Betis Deportivo y el Atlético Sanluqueño tienen 21, el Sevilla Atlético tiene 20 y el Marbella tiene 18. Por contra, el play off se escapa a 5 puntos.