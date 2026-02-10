Murcia acoge el Campeonato de España de Fútbol Sala para Personas con Discapacidad Intelectual

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha acogido este martes la presentación oficial del Campeonato de España de Fútbol Sala para Personas con Discapacidad Intelectual, que se disputará entre el 12 y el 15 de febrero en Murcia, una cita deportiva de referencia a nivel nacional que vuelve a la Región por tercera vez y que destaca tanto por su nivel competitivo como por su marcado carácter social.

El acto, celebrado en el salón José Antonio Camacho de la FFRM, ha contado con la presencia del presidente del organismo regional, José Miguel Monje; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera; el vicepresidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), Javier Gutiérrez; y Antonio Martínez Diego, CEO de Davaterm y presidente del Grupo DAVASA, patrocinador principal del campeonato. Todos ellos coincidieron en subrayar la importancia de la colaboración institucional y empresarial para garantizar el éxito de un evento “consolidado y necesario”.

Presentación del Campeonato de España 2026 en la sede de la FFRM / Prensa FFRM

Este Campeonato de España, organizado bajo el paraguas de FEDDI, celebra en 2026 su 30ª edición, consolidándose como una de las competiciones más longevas del deporte adaptado en España. Será, además, la tercera ocasión en la que se dispute en la Región de Murcia, tras las ediciones celebradas en Cartagena en 2021 y San Javier en 2023.

La competición reunirá a cerca de 400 deportistas, a partir de los 14 años, repartidos en 36 equipos y encuadrados en cinco categorías: Primera División, Primera Adaptada, Segunda División, Segunda Adaptada y Habilidades Deportivas. En cuanto a la procedencia, la Comunidad de Madrid será la más representada con 11 conjuntos, seguida por la Región de Murcia, con 6 equipos, y Canarias, con 5, en un campeonato que contará con clubes llegados de distintos puntos del país, incluso desde fuera de la península.

La representación murciana estará formada por varios clubes destacados. No Hay Límite Yecla y Atlético de Cieza competirán con el objetivo de lograr el ascenso a Primera División, mientras que Atlético Fortius Aspapros y Aidemar lo harán en Segunda División. ASSIDO, por su parte, participará en la categoría de Habilidades Deportivas.

Durante la presentación, los ponentes pusieron en valor el papel del deporte como herramienta de integración, convivencia y superación personal. Desde la FFRM se destacó la experiencia organizativa de la federación y su compromiso con el fútbol inclusivo, mientras que desde el Ayuntamiento de Murcia se incidió en el carácter acogedor de la ciudad y en la plena disposición de sus instalaciones deportivas para albergar eventos de este calibre.