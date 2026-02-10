La Copa de España de Escalada de Bloque y Velocidad llega a Cáceres

Los días 28 y 29 de marzo, Cáceres acoge la Copa de España de Escalada Cáceres 2026, una cita que refuerza su reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte 2026 y que contará con las modalidades de búlder y velocidad. Esta doble competición nacional sitúa a la capital cacereña y a Extremadura en el centro del mapa de la escalada española. La prueba se celebrará en la Ciudad Deportiva de Cáceres, dentro del rocódromo de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’, un espacio concebido para la tecnificación y la organización de competiciones de máximo nivel.

Organizada por Prensa Ibérica y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), con el apoyo institucional en el territorio, así como la colaboración de las marcas patrocinadoras, la competición reunirá a más de 350 deportistas de las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Absoluta. Un evento que convierte a Cáceres en punto de encuentro para algunos de los principales talentos de la escalada en España.

La Copa de España de Escalada Cáceres 2026 integrará las disciplinas de búlder y velocidad, dos modalidades que concentran actualmente el interés de las nuevas generaciones por su formato dinámico y espectacular, además de su condición olímpica, uno de los grandes objetivos de cualquier deportista.

El rocódromo Alberto Ginés

La competición se celebrará en el rocódromo de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’, inaugurado en 2025 y concebido como centro de tecnificación y sede de eventos deportivos de primer nivel. La instalación permite la práctica de las tres disciplinas olímpicas —dificultad, búlder y velocidad— y está diseñada tanto para el desarrollo de jóvenes promesas como para la celebración de competiciones nacionales e internacionales.

El complejo se ha consolidado en poco tiempo como uno de los referentes técnicos del país por su equipamiento, su diseño funcional y su capacidad para responder a las exigencias de la alta competición. Que la Copa de España se celebre por primera vez en este recinto refuerza su papel como instalación estratégica dentro del mapa federativo de la escalada española y como semillero de futuras promesas.

El nombre del rocódromo rinde homenaje al cacereño Alberto Ginés, primer oro olímpico de la escalada de la historia, logrado en Tokio 2020, y actual campeón de la Copa del Mundo de Dificultad. Su trayectoria simboliza la proyección internacional del deporte extremeño y ha contribuido a situar a Cáceres en el imaginario colectivo de la escalada, sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones. En este contexto, la instalación representa un legado tangible de aquel hito olímpico y un ejemplo del impacto que el éxito deportivo puede tener en el desarrollo de infraestructuras de alto nivel.

Talento nacional y cantera extremeña

La nómina de participantes combina referentes nacionales con una destacada representación extremeña, reflejo del buen momento que vive la escalada en la región y del trabajo de base desarrollado en los últimos años. La Copa de España de Escalada Cáceres 2026 se presenta como un escaparate de alto nivel competitivo y un punto de encuentro para algunos de los principales talentos del panorama nacional.

Entre los escaladores extremeños destacan jóvenes promesas que ya han demostrado su proyección en competiciones nacionales e internacionales, reforzando el carácter reputacional del evento y su alineación con los valores que definen la escalada: esfuerzo, superación personal, disciplina y respeto, en un entorno concebido para la alta competición en la Ciudad Deportiva de Cáceres.

Cáceres, Ciudad Europea del Deporte

El nombramiento de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte 2026 actúa como eje vertebrador de esta competición y de una política pública orientada a la mejora continua de las instalaciones deportivas, al fomento de la práctica deportiva en todas las edades y a la organización de eventos capaces de atraer talento, inversión y visibilidad mediática.

La escalada, disciplina emergente con fuerte arraigo en la región, encaja de forma natural en este posicionamiento y refuerza la imagen de Cáceres —Ciudad Patrimonio de la Humanidad— como un territorio que combina historia, innovación y excelencia deportiva.

Extremadura cuenta además con enclaves naturales de referencia para la escalada, como Malpartida de Cáceres, el Valle del Jerte o Las Villuercas, espacios que han contribuido al desarrollo de una cantera reconocida a nivel nacional y al impulso de un turismo deportivo vinculado a la naturaleza y a los hábitos saludables.

Este ecosistema se ve ahora reforzado por la celebración de eventos de alto impacto y proyección mediática, como la Copa de España de Escalada Cáceres 2026, que será emitida en directo en RTVE Play y posteriormente retransmitida en Teledeporte. Un escaparate nacional que convierte a la cita, de forma orgánica, en una herramienta de promoción territorial de calidad.