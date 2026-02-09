Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triatlón

El viento desluce el Duatlón Ciudad de Yecla

La prueba se reduce a una carrera a pie y no puede otorgar los títulos regionales

Podio femenino del Duatlón Ciudad de Yecla

Podio femenino del Duatlón Ciudad de Yecla / FTRM

Inma Martínez

La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró una nueva prueba de la Liga Regional de Duatlón en Yecla, cita que coronó coronar a los nuevos campeones regionales, pero al tener que modificar los circuitos debido a las inclemencias del tiempo, y quedarse solo en el sector de carrera a pie (6.600 metros), perdió ese carácter autonómico. Los ganadores fueron Jesús Montoya y Eva Sánchez. La segunda posición fue para Eva Maza y Fernando Rodríguez, completando el podio absoluto Alicja Teresa Ulatowska y Nahuel Silio Ouvrier-Buffet. En cuanto a la competición de menores estuvo liderada por Gloria Muñoz y Hugo Martínez, en categoría juvenil; Alba Martínez y Eneko Manzano, en cadete; Vega Gonzáles y Pedro García, en infantil; y Martina Rodríguez y Daniel Franco, en alevín. La próxima cita es el domingo 15 de febrero en el Duatlón Ciudad de Murcia.

