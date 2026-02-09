Triatlón
El viento desluce el Duatlón Ciudad de Yecla
La prueba se reduce a una carrera a pie y no puede otorgar los títulos regionales
Inma Martínez
La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró una nueva prueba de la Liga Regional de Duatlón en Yecla, cita que coronó coronar a los nuevos campeones regionales, pero al tener que modificar los circuitos debido a las inclemencias del tiempo, y quedarse solo en el sector de carrera a pie (6.600 metros), perdió ese carácter autonómico. Los ganadores fueron Jesús Montoya y Eva Sánchez. La segunda posición fue para Eva Maza y Fernando Rodríguez, completando el podio absoluto Alicja Teresa Ulatowska y Nahuel Silio Ouvrier-Buffet. En cuanto a la competición de menores estuvo liderada por Gloria Muñoz y Hugo Martínez, en categoría juvenil; Alba Martínez y Eneko Manzano, en cadete; Vega Gonzáles y Pedro García, en infantil; y Martina Rodríguez y Daniel Franco, en alevín. La próxima cita es el domingo 15 de febrero en el Duatlón Ciudad de Murcia.
