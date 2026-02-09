El tren del ascenso no espera: última llamada en el Grupo IV de Segunda Federación

El grupo IV de Segunda Federación avanza como un tren atrapado en plena huelga ferroviaria si lo comparamos con el resto de competiciones y con el resto de grupos de la misma categoría. Todos los convoyes están en la vía, ninguno termina de alcanzar la máxima velocidad y los retrasos se han acumulado este fin de semana. Partidos aplazados, resultados inesperados y una clasificación comprimida han convertido la competición en un escenario de incertidumbre permanente. A estas alturas del curso, nadie ha logrado escaparse y el líder apenas suma 39 puntos, una cifra que refleja mejor que ninguna otra la igualdad extrema de un grupo convertido, desde la primera jornada, en un auténtico manicomio competitivo. Eso sí, tres equipos de la Región de Murcia comandan un grupo en el que hay históricos del fútbol español y donde la igualdad se hace evidente en cada choque.

Ahora, cuando se entra de lleno en el último tercio del campeonato, llega la última llamada. Para algunos, para confirmar su candidatura al ascenso a Primera Federación; para otros, para no quedarse definitivamente descolgados de un tren que ya empieza a reducir paradas. El margen de error es mínimo y cada tropiezo pesa como nunca.

Águilas, líder sin red

El Águilas afronta este tramo decisivo desde lo más alto de la clasificación, pero sin la tranquilidad que suele acompañar al primer puesto. Con 39 puntos y un partido menos, el conjunto costero manda en el grupo, aunque sabe que cualquier error puede costarle caro. La igualdad es tal que el liderato no garantiza nada y cada jornada se convierte en un examen. El próximo compromiso, además, mide su solidez ante un rival necesitado como es La Unión Atlético, que quiere engancharse al play off ascenso y en el que más patente se hace esa sensación que tiene este domingo su última llamada para unirse a la pelea. El cuadro dirigido por Adrián Hernández es el equipo más reconocible de todos, pero no puede despistarse ni un ápice.

UCAM Murcia y Deportiva Minera, dos caminos distintos hacia el mismo objetivo

Por detrás aparecen dos equipos de la Región que se han ganado a pulso estar en la pelea. La Deportiva Minera es, sin discusión, el mejor equipo del grupo en lo que va de 2026. Cinco victorias y un empate han disparado a los cartageneros hasta la segunda posición, a solo un punto del liderato. Regularidad, solidez y una fiabilidad impropia de un grupo tan volátil explican su gran momento. Además, en este año natural hacen lo que tiene que hacer un equipo campeón: gana cuando lo merece y cuando no, también.

El UCAM Murcia, tercero, atraviesa una fase más irregular. Solo un punto de los últimos seis ha frenado su progresión y ha generado pequeñas dudas en un equipo que probablemente cuenta con la plantilla más potente del campeonato. Le está faltando continuidad y mayor firmeza defensiva para sostener su candidatura al primer puesto, aunque su objetivo sigue intacto. Ahora tiene tres duelos ante equipos de puestos de descenso, es su momento.

Carrusel de enfrentamientos directos

Xerez y Recreativo de Huelva completan una zona de ascenso de un nivel excelso y en el que la sensación es que se va a decidir por detalles el primer puesto. En ese contexto los duelos directos son claves y en el próximo mes se va a producir un carrusel de enfrentamientos entre los cinco primeros que pueden resultar decisivos. Tras una tregua este próximo fin de semana, el día 22 se medirán Minera-Xerez, tres días después posiblemente se recupere el Águilas–Recreativo. El 1 de marzo hay un Recreativo–Deportiva Minera, mientras que el 8 se enfrentarán Xerez–Recreativo. Es decir, el decano se medirá a tres de sus cuatro rivales de manera consecutiva.

Lorca Deportiva, la ilusión como argumento

El Lorca Deportiva se ha convertido en una de las grandes noticias positivas del curso. Sexto clasificado con 35 puntos, a uno del Recreativo de Huelva —aunque con un partido más—, llega lanzado al tramo decisivo. Dos victorias consecutivas y siete puntos de los últimos nueve han reforzado la sensación de bloque compacto, de grupo unido y convencido. Hay ilusión en la afición, en el vestuario y en el club, y en un escenario tan igualado, ese factor emocional puede resultar decisivo.

Y sí, en este grupo nadie gana fácil y no hay rival pequeño. Esto es tan cierto como que hay rivales más duros y otros no tanto. El calendario dice que de sus próximos ocho rivales cinco de ellos están en descenso y de los otros tres hay dos enfrentamientos como local ante Antoniano y Linares, equipos que sufren mucho como visitantes. Solo la visita al Extremadura se presenta extremadamente complicada.

Yeclano Deportivo, urgencias en el momento clave

Muy distinta es la situación del Yeclano Deportivo. Tres derrotas consecutivas y cuatro partidos perdidos de los últimos cinco han encendido todas las alarmas. El equipo se ha quedado sin margen y necesita reaccionar de inmediato si no quiere despedirse definitivamente del ascenso. De no empezar a sumar victorias, el objetivo pasará a ser una permanencia que, visto el nivel del grupo, tampoco será sencilla.

Último tercio de liga

Con el último tercio de la temporada ya en marcha, todo sigue abierto en el grupo IV. Seis equipos parecen llamados a pelear por el ascenso, cuatro aún quieren subirse a ese tren y el resto lucha por sobrevivir. Los números hablan por sí solos: mientras en otros grupos los líderes rozan o superan los 45 puntos, aquí nadie pasa de 39. Es el grupo más igualado y complejo de toda la Segunda Federación, donde cada victoria se decide por pequeños detalles. Tres meses apasionantes y solo doce encuentros esperan en este manicomio competitivo en el que nadie llega a tiempo… pero todos creen que aún pueden hacerlo.