Las ‘Tortugas de Blanca’, en forma para la Carrera de la Mujer

La Carrera de la Mujer, desde que nació hace once años, se ha convertido en el soporte ideal de encuentro para diferentes colectivos de toda la Región. En la próxima edición, para la que queda ya menos de un mes -se disputará el próximo 8 de marzo por las calles de Murcia-, serán muchos los grupos llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional que estarán representados en la línea de salida. Y uno que se estrenará en esta cita lúdico deportiva con unas veinticinco de sus componentes es el Tortugas Team, constituido hace unos pocos meses, en septiembre de 2025, en Blanca.

Integrantes de Tortugas Team posa en el Castillo de Blanca tras un entrenamiento. | L.O.

«Empezó porque un par de chicas me dijeron que les gustaría correr, pero que les daba vergüenza», explica Nicolás Martínez, un entrenador de triatlón de la bella localidad del Valle de Ricote que se dedica a entrenar grupos. «Empezamos un par de días a la semana con varias mujeres que no habían corrido nunca y que estaban iniciándose, y que han encontrado una comunidad con sus mismos intereses», continúa.

Desde su constitución, Tortugas Team ha logrado captar a un nutrido grupo de mujeres de Blanca que quieren hacer deporte en un ambiente sano. «Hay de todo, desde chicas jóvenes de 22 o 23 años, hasta mujeres de cuarenta y casi cincuenta años. Nos hemos convertido en una gran comunidad», comenta Martínez.

Después de unos meses de toma de contacto, fue en enero cuando el grupo se consolidó y comenzó a competir: «Nos apuntamos a una 10K y desde entonces las actividades han sido numerosas. Hace poco, una de ellas que ya había hecho la Carrera de la Mujer en alguna ocasión, dijo que había leído en el periódico que se habían abierto las inscripciones y que le había gustado mucho el ambiente. No he tenido ni que fomentarlo en nuestros canales de comunicación porque ellas se inscribieron de inmediato», añade el técnico.

Tortugas Team está compuesto por unas cuarenta mujeres que, en su mayoría, residen en Blanca, pero el buen ambiente que se ha creado entre ellas se ha convertido en un efecto llamada también para otras de Abarán que se han sumado. Además, también se ha extendido a Murcia, donde Nico Martínez acude un par de días a la semana para entrenar a otras chicas. «Todas ellas no tenían el hábito de hacer deporte. Alguna sí que lo había hecho con anterioridad, pero sin estructurarlo. Las mujeres, en ese aspecto, son diferentes a los hombres, les da vergüenza salir a correr solas, pero en grupo sí que se animan; ellas necesitan un colectivo para animarse», comenta Martínez, quien ante la demanda de las asociadas, también quiere poner en marcha «una social run y moverla por distintas localidades del Valle de Ricote, donde tenemos muchos sitios bonitos para salir a hacer deporte. El objetivo es realizar una quedadas al menos una vez al mes para salir a hacer una pequeña carrera y después tomar algo».

Para las Tortugas Team, que esta semana inician una preparación específica para la Carrera de la Mujer, ya ha comenzado la cuenta atrás.