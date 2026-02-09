Primera RFEF
Una temporada llena de gastos extra para los abonados del Real Murcia
El derbi ante el FC Cartagena será el tercer partido de este curso en el que los socios granas tendrán que rascarse el bolsillo para reservar sus butacas
Ya tuvieron que pagar en los duelos coperos el Cádiz y el Betis
Conforma van pasando las semanas, el abono del Real Murcia va subiendo de valor, y no por los éxitos deportivos de un equipo grana que dio el pistoletazo de salida a la competición pensando en ser campeón y que superada ya media vuelta, lleva más tiempo en medio del desierto que en la parte alta de la tabla. Pero, aunque los murcianistas no están cumpliendo los objetivos prometidos, los abonados no se han librado de tener que rascarse el bolsillo para ver las citas más interesantes. Si ya lo hicieron en los partidos de Copa del Rey frente al Cádiz y al Real Betis, ahora tendrán que volver a pasar por taquilla si quieren estar el próximo 22 de febrero en el derbi ante el FC Cartagena que se disputará en Nueva Condomina.
Aunque durante muchos años los abonados del Real Murcia se libraron de las tradicionales jornadas de pago denominadas ‘Día del Club’, de hecho muchos socios aún día siguen sin entender por qué hay que pagar teniendo el carné, Felipe Moreno no ha dudado en afianzar un modelo instaurado en Nueva Condomina tras el fallecimiento de Jesús Samper.
Como ya ocurriera el curso pasado, en verano, en las condiciones de la campaña de abonados se establecía que el carné incluía 18 partidos de liga regular, dejando uno de pago. Y como todo el mundo sabía, esa jornada de pago iba a llegar en el duelo más interesante de la temporada, y ese duelo que nadie quiere perderse es el derbi ante el FC Cartagena.
Por eso, nada más conocerse la fecha y hora del partido -se jugará el próximo 22 de febrero a las 18.15 horas-, el Real Murcia dio a conocer los precios de las entradas, entradas que también tendrán que adquirir los abonados. Si alguien pensaba que esas tarifas para los socios granas iban a ser modestas se equivocó. Tienen los responsables de Nueva Condomina la oportunidad de sacar otra buena tajada económica para afrontar los últimos meses de temporada y no lo han desaprovechado en el club presidido por Felipe Moreno.
13, 15 y 17 euros
13 euros tendrán que pagar los abonados de fondo, 15 los socios que tengan su butaca en la lateral y 17 los de preferente. Precios, que nada más hacerse oficiales, no gustaron nada a los propios abonados, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su malestar. Llegando incluso a algunos a decir que no iban a acudir, una opinión que posiblemente cambie conforme se acerque el partido y el ambiente crezca.
Acudir al derbi será un nuevo gasto extra para unos abonados granas que ya han asumido varios gastos inesperados en este curso 25-26. Y es que ante el FC Cartagena será la tercera vez que los socios tengan que pasar por taquilla. Las dos veces anteriores lo hicieron en Copa del Rey, porque esa competición tampoco se incluye dentro del carné.
Aunque el club decidió que el partido copero ante el Antequera fuera de acceso gratuito para los abonados, al pasar de ronda ya llegaron los encuentros de pago. 10 euros tocó pagar frente al Cádiz en segunda ronda, precio que se elevó al llegar el Real Betis en la siguiente eliminatoria. Para ese encuentro ante un ‘Primera’, el club grana puso precios de 15 euros para los abonados de fondo, 18 euros para los de zona lateral y 20 para los de preferente.
Y puede que no sea el último taquillazo
Ahora les tocará a los socios del Real Murcia pagar en el derbi -13, 15 o 17 euros según la zona-, un derbi que no se disputa en Nueva Condomina desde el 8 de diciembre de 2019. Pero si el equipo entrenado por Adrián Colunga cumple con los objetivos marcados a principios de curso, puede que no sea la última vez que a los abonados del Real Murcia les toque rascarse el bolsillo. Aunque si eso ocurre, lo agradecerán, ya que significaría que los murcianistas pelearían por los play off de ascenso a Segunda División. Esas eliminatorias tampoco se incluyen dentro del abono. Ya ocurrió la pasada campaña. Ante el Nástic los socios tuvieron que desembolsar 12 euros independientemente de la zona del campo. Pero, pese a la respuesta de la afición, los granas caían eliminados.
Un derbi más caro que en 2019
El próximo 22 de febrero Nueva Condomina volverá a acoger un derbi ante el FC Cartagena, algo que no ocurre desde diciembre de 2019. En aquella temporada, que siempre será recordada por ser suspendida en marzo como consecuencia de la pandemia del COVID, los abonados del Real Murcia también tuvieron que pasar por taquilla. El consejo de administración presidido por Francisco Tornel declaró como ‘Día del Club’ el duelo frente al eterno rival. Defendían los responsables granas la necesidad de obtener ingresos dada la difícil situación económica por la que pasaba el club en ese instante. Sin embargo, pese la necesidad de hacer caja, los precios de las localidades para los abonados fueron inferores a los fijados por Felipe Moreno en esta campaña 2025-2026.
En aquel mes de diciembre de 2019, las tarifas para los socios murcianistas fueron de 10 euros en fondos, 12 euros en lateral y 15 euros en preferente. Ahora, para el derbi de este 2026, los abonados tendrán que pagar un pellizquito más. Quince euros cuestan las entradas en fondos, 15 los de lateral y 17 de preferente.
El Real Murcia se acabó imponiendo en ese último duelo ante el FC Cartagena. Los granas ganaron por 2-0 con goles de Edu Luna y Víctor Meseguer.
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Policía corta los accesos a la mota del Río Segura en Murcia
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla