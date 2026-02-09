Una temporada llena de gastos extra para los abonados del Real Murcia

Conforma van pasando las semanas, el abono del Real Murcia va subiendo de valor, y no por los éxitos deportivos de un equipo grana que dio el pistoletazo de salida a la competición pensando en ser campeón y que superada ya media vuelta, lleva más tiempo en medio del desierto que en la parte alta de la tabla. Pero, aunque los murcianistas no están cumpliendo los objetivos prometidos, los abonados no se han librado de tener que rascarse el bolsillo para ver las citas más interesantes. Si ya lo hicieron en los partidos de Copa del Rey frente al Cádiz y al Real Betis, ahora tendrán que volver a pasar por taquilla si quieren estar el próximo 22 de febrero en el derbi ante el FC Cartagena que se disputará en Nueva Condomina.

Aunque durante muchos años los abonados del Real Murcia se libraron de las tradicionales jornadas de pago denominadas ‘Día del Club’, de hecho muchos socios aún día siguen sin entender por qué hay que pagar teniendo el carné, Felipe Moreno no ha dudado en afianzar un modelo instaurado en Nueva Condomina tras el fallecimiento de Jesús Samper.

Los precios de las entradas para el derbi / L.O.

Como ya ocurriera el curso pasado, en verano, en las condiciones de la campaña de abonados se establecía que el carné incluía 18 partidos de liga regular, dejando uno de pago. Y como todo el mundo sabía, esa jornada de pago iba a llegar en el duelo más interesante de la temporada, y ese duelo que nadie quiere perderse es el derbi ante el FC Cartagena.

Por eso, nada más conocerse la fecha y hora del partido -se jugará el próximo 22 de febrero a las 18.15 horas-, el Real Murcia dio a conocer los precios de las entradas, entradas que también tendrán que adquirir los abonados. Si alguien pensaba que esas tarifas para los socios granas iban a ser modestas se equivocó. Tienen los responsables de Nueva Condomina la oportunidad de sacar otra buena tajada económica para afrontar los últimos meses de temporada y no lo han desaprovechado en el club presidido por Felipe Moreno.

13, 15 y 17 euros

13 euros tendrán que pagar los abonados de fondo, 15 los socios que tengan su butaca en la lateral y 17 los de preferente. Precios, que nada más hacerse oficiales, no gustaron nada a los propios abonados, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su malestar. Llegando incluso a algunos a decir que no iban a acudir, una opinión que posiblemente cambie conforme se acerque el partido y el ambiente crezca.

Acudir al derbi será un nuevo gasto extra para unos abonados granas que ya han asumido varios gastos inesperados en este curso 25-26. Y es que ante el FC Cartagena será la tercera vez que los socios tengan que pasar por taquilla. Las dos veces anteriores lo hicieron en Copa del Rey, porque esa competición tampoco se incluye dentro del carné.

Aunque el club decidió que el partido copero ante el Antequera fuera de acceso gratuito para los abonados, al pasar de ronda ya llegaron los encuentros de pago. 10 euros tocó pagar frente al Cádiz en segunda ronda, precio que se elevó al llegar el Real Betis en la siguiente eliminatoria. Para ese encuentro ante un ‘Primera’, el club grana puso precios de 15 euros para los abonados de fondo, 18 euros para los de zona lateral y 20 para los de preferente.

Noticias relacionadas

Y puede que no sea el último taquillazo

Ahora les tocará a los socios del Real Murcia pagar en el derbi -13, 15 o 17 euros según la zona-, un derbi que no se disputa en Nueva Condomina desde el 8 de diciembre de 2019. Pero si el equipo entrenado por Adrián Colunga cumple con los objetivos marcados a principios de curso, puede que no sea la última vez que a los abonados del Real Murcia les toque rascarse el bolsillo. Aunque si eso ocurre, lo agradecerán, ya que significaría que los murcianistas pelearían por los play off de ascenso a Segunda División. Esas eliminatorias tampoco se incluyen dentro del abono. Ya ocurrió la pasada campaña. Ante el Nástic los socios tuvieron que desembolsar 12 euros independientemente de la zona del campo. Pero, pese a la respuesta de la afición, los granas caían eliminados.