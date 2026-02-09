Sisco Díaz y Ana Cánovas se coronan en la Chinte Trail

La Chinte Trail de Ojós se volvió a convertir en una gran fiesta con el Valle de Ricote como marco. En la prueba Xtreme Trail, sobre una distancia de 35 kilómetros y 1.800 metros de desnivel, Sisco Díaz Pozo (3h.17:39) y Ana Cánovas (3h.46:36) fueron los protagonistas al lograr la victoria, Juanmi Cervantes (3h.17:57) y Abel García (3h.30:55), en hombres, y Ariadna Mataix (4h.06:48) y Gloria Alcaraz (5h.08:46), en mujeres, también subieron al podio. En la Chinte Challenge de 22 kilómetros se impuso Samuel Rodríguez (1h.54:30), por delante de Jesús Moreno (2h.01:27) y de Abel Díaz (2h.07:48), y en el apartado femenino, Ester Sánchez (2h.42:31) fue campeona seguida de Mary Miras (2h.42:43) y de Antonia Lajarín (2h.42:43). Y en la Chinte Promom, de 13 kilómetros, se impuso Manuel Merillas (55:38), seguido de Pedro Manuel Paredes (1h.03:33) y de Mario Fernández (1h.04:36), y en féminas, Saray Puche (1h.14:37), por delante de Patricia Manuel (1h.24:12) y de Ana Fernández (1h.26:31).