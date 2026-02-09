Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El San Javier vence en Algezares y se destaca en el primer puesto de Preferente

La plantilla del San Javier celebra la victoria / Prensa San Javier

Cayetano Montiel

El partido de la jornada de Preferente se disputó en el Polideportivo de Puerto Lumbreras. Allí el Lumbreras recibió a Los Garres, un equipo que parecía había vuelto a su mejor versión. A los quince minutos se adelantó Belluga para los visitantes, pero el lorquino Jesús Ros puso la tablas cerca del final. Además, el San Javier tenía una salida difícil al campo del Algezares. El equipo de Guillermo Gómez se llevó los tres puntos. Linares hizo los dos goles. El primero a los diecinueve minutos y el segundo en el cuarenta y cuatro. Antes había empatado Bruno.

Por otro lado, traspiés del Calasparra donde contra pronóstico perdió ante el colista Raal. El gol de la victoria la marcó Bladimir a los cincuenta y un minutos. Los goles de Alfonso y Reyes dieron la victoria al Deportivo Murcia de Quique Mateo. Osama logró el gol del Bullense. El Lorca Deportiva se desmelenó en Archena donde goleó con un colosal Cartucho que además hizo el primer gol. La goleada de la jornada la logró el Bullas al Ciudad de Murcia al que le hizo un descosido. Carlos, Eloy, Pablo en dos ocasiones, Muga en propia meta y Egea fueron los goleadores. Algar y Abarán empataron a nada. El Lorquí se trajo los tres puntos de Beniel.

