La nacionalización por Eslovaquia de David DeJulius, una amenaza para su continuidad en el UCAM Murcia

Llegó a Europa en 2023 para jugar en Grecia. Acabó ese curso en Alemania y en el siguiente regresó a Atenas para jugar en el Aris de Salónica, aunque pocos meses después fichó por el Maccabi, con el que debutó en Euroliga. Sin embargo, no se asentó en el equipo de Tel Aviv, que lo cedió al Bursaspor turco. En la actualidad milita en el UCAM Murcia, con el que el verano pasado firmó un contrato de una temporada con opción a otra. Esa ha sido la trayectoria en el baloncesto europeo de David DeJulius, quien está representado por Misko Raznatovic a través de la agencia Beobasket, que ha conseguido que el director de juego universitario tenga desde hace unas horas pasaporte por Eslovaquia, lo que le convierte en comunitario y, por tanto, le abre muchas más puertas. Por tanto, una amenaza para el club murciano, que tendrá que hacer un esfuerzo para poder retener a un base que se ha convertido en una de las sensaciones de la ACB esta temporada.

El caso de DeJulius es similar al de Lorenzo Brown con España, que nunca había jugado en nuestro país y que fue nacionalizado por la Federación. El jugador de Detroit, que recogió su pasaporte en el Centro de Atención al Cliente de la Oficina del Distrito de Bratislava, debutará en las próximas Ventanas FIBA con su nueva selección. Será después de la Copa del Rey de Valencia cuando Eslovaquia, que ocupa el puesto 65 en el ranking mundial de selecciones, se medirá a Kosovo, el 27 de febrero, y Albania, el 2 de marzo, en su lucha por estar en el Eurobasket de 2029. Los eslovacos están en el grupo C y ganaron a los albaneses en el primer encuentro. Desde su independencia de Checoslovaquia en 1993, nunca ha estado en la fase final de un Eurobasket. En la última fase de clasificación para un campeonato continental, en 2025, España fue la que le dejó fuera. Ahora, con el ‘fichaje’ de David DeJulius, refuerza su candidatura para estar en un torneo que se disputará en 2029 en Grecia, Eslovenia, Estonia y nuestro país, con sede en Madrid.

Llamando la atención

La temporada que está realizando en el UCAM Murcia David DeJulius está llamando la atención de muchos equipos. El base está promediando en ACB una media de 24:17 minutos por encuentro, siendo el máximo anotador con un promedio de 15,4 puntos con un 33,8% de acierto en los triples. Además, está aportando 3,3 asistencias, solo superado en este apartado por Dylan Ennis (3,7), quien se ha convertido en el segundo asistente de la historia del club en la máxima categoría, superando a Nacho Suárez y acercándose cada vez más a Facundo Campazzo.

Con 11,9 puntos de valoración, DeJulius es el segundo en este apartado, del equipo donde el líder del UCAM Murcia es Devontae Cacok, con 14,1. El base firmó su mejor actuación global en el triunfo murcianista el pasado mes de octubre en el Palacio de los Deportes frente al Baskonia, cuando logró 30 de valoración, pero su máxima anotación está en 26 puntos en la derrota contra el Tenerife. Y su récord de asistencias está en ocho frente al Unicaja hace dos semanas. Hasta en seis ocasiones ha anotado más de 20 puntos y en 14 partidos de los 19 disputados ha acabado con dobles figuras en anotación. En el ranking de anotadores de la liga ocupa el séptimo puesto.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido en Málaga. / ACB Photo/Mariano Pozo

La incidencia inmediata en la plantilla

La incidencia que tiene ya en la plantilla del UCAM Murcia la consideración de comunitario de DeJulius, que será oficial tras las próximas Ventanas FIBA, es que a partir de marzo solo habrá un jugador con pasaporte extracomunitario, el ala pívot Kelan Martin, el último en llegar para sustituir a Zack Hicks. Por tanto, la dirección deportiva tiene una baza más en caso de alguna lesión o la necesidad de reforzar el equipo en el tramo final de la temporada, como ocurrió en la del subcampeonato, cuando se lesionaron antes de los play off Simon Birgander y Marko Todorovic.

Noticias relacionadas

Candidato a descarte

DeJulius, quien el pasado sábado se quedó en Lugo para viajar hasta Bratislava, donde firmó el acta de ciudadano de Eslovaquia, es un irme candidato a quedarse este martes fuera la convocatoria para viajar hasta Alemania, donde este miércoles (18:30 horas, Popular), el equipo cerrará el Top 16 de la FIBA Europe Cup ante el Rostock. Con la primera plaza del grupo asegurada y ante el partido del sábado ante el Burgos en el Palacio de los Deportes (21:00 horas), el entrenador, Sito Alonso, todo apunta a que dejará a varios jugadores en Murcia con bastante carga de minutos esta temporada. Entre los expedicionarios se da por seguro que no estará DeJulius debido a estos viajes que ha tenido que realizar. En la convocatoria podrían entrar dos canteranos que ya estuvieron con el equipo en varios partidos de la primera ronda del torneo, como el argentino Lee Aaliya y el base Joao Neves. Pero incluso podría haber alguna sorpresa y entrar alguno más.