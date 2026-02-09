Fútbol
El Murcia Promises gana al líder y sigue mirando a los de arriba
Dos victorias y dos derrotas ha sido el bagaje de la jornada diecinueve en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles. Impresionante temporada la que está realizando el teórico segundo equipo juvenil del Real Murcia. El equipo de Mateo Villar sigue cosechando éxitos. El último, el pasado sábado cuando recibió al líder, el Valencia, que solo había perdido dos partidos. Los murcianos fueron capaces de ganarle por 1-0. El tanto lo marcó Párraga a los sesenta y cinco minutos. El Murcia Promises sigue mirando a la cara los de arriba.
El Real Murcia respira. El triunfo logrado ante el Patacona le permite coger oxigeno en la clasificación cuando más falta le hacía. Un solitario tanto de Rodri a los quince minutos supuso una victoria muy necesaria la cual se estaba resistiendo.
Sorpresa morrocotuda en Santiago el Mayor. El UCAM perdió contra pronóstico ante uno de los equipos de abajo, como es el Talavera. Los manchegos marcaron a los tres minutos y eso marcó el resto del choque. Sergio empató en el cuarenta y seis, pero en el setenta y nueve, el Talavera marcó el gol del triunfo. Honrosa derrota del Pinatar ante el Villarreal. Los pinatarenses aguantaron sesenta y ocho minutos. El Pinatar está a once puntos de la salvación.
