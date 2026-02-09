Mariano García logra la mínima para el Mundial en pista en 1.500 metros

Mariano García García ha empezado 2026 como una moto, haciendo honor al apelativo como se le conoce en el circuito atlético. El atleta de Cuevas de Reyllo, que en invierno decidió que en pista cubierta iba a dar el salto de 800 a 1.500 metros lisos, una distancia en la que no descarta quedarse también al aire libre pensando ya en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ha logrado ya la mínima para estar del 20 al 22 de marzo en el Campeonato del Mundo que se disputará en la ciudad polaca de Torun, aunque antes tendrá que lograr la plaza con el equipo español en los nacionales que se disputarán en Valencia.

García logró su mejor marca personal en el Meeting de Karlsruhe, en Alemania, con 3:35.53, que es mínima de la World Athletics en una prueba donde acabó en cuarta posición solo dos días después de ser segundo en los 1.000 metros en el Meeting de Madrid. De esta forma, se ha convertido en el español más rápido de la temporada, superando a Mohamed Attaoui, que tiene hasta el momento una marca de 3:35.65.

Mariano García, en el meeting de Madrid. | / AFP7/EUROPA PRESS

“Es una distancia nueva para mí que estoy intentando empezar a manejarla”, dice García, quien apunta que “de momento no estoy dando todas a conocer todas mis tácticas, estoy utilizando siempre la misma para que no las conozcan. Como soy novato en esta prueba, tampoco hay que investigar cosas más allá”, afirma el pupilo de Gabi Lorente.

Tercer 1.500 de la temporada

En Karlsruhe realizó su tercer 1.500 de la temporada. Empezó en Luxemburgo, donde fue tercero con 3:36.44, para después, en el Meeting de Valencia, ganar con 3:37.22. En la reunión alemana, donde el francés Azzedine Habz, plata en el último Europeo, fue el ganador con 3:33.36, el murciano bajó por primera vez por debajo de los 3:36, la decimosexta mejor marca mundial del año. Además, la participación en Madrid y Alemania con solo 48 horas de diferencia, le ha servido como un test para el Mundial, “donde el viernes tendremos que correr las eliminatorias y el domingo la final”, dice García.

El fuentealamero no volverá a competir ya hasta el 27 de febrero en Valencia en el Campeonato de España, donde tendrá que acabar en el podio para poder estar en el Mundial. “Ahora voy a entrenar tranquilo, dejarme de viajes y ponerlo todo en el Nacional de Valencia, donde me juego la plaza”, termina diciendo.