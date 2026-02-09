El Hozono Jairis ficha a la francesa Mané para sustituir a Lou López

La lesión de Lou López-Sénéchal y la salida del equipo de Kendra Cherry, quien había jugado solo cuatro partidos desde que llegó en octubre por una lesión, ha obligado al Hozono Global Jairis a buscar un refuerzo ante un tramo de la temporada con partidos importantes y la participación en la Copa de la Reina de Tarragona a finales de marzo. Y la elegida ha sido una alero que ya tiene experiencia en el baloncesto español, la francesa de 30 años Marie Mané, que mide 1,83 metros y que estaba jugando en China con el Shanghai Baoshan Dahua Swordfish.

Marie Mané, en una imagen de la pasada temporada con el Casademont Zaragoza / FEB

Mané, que ya podrá debutar este sábado en la visita al Perfumerías Avenida Salamanca, jugó la campaña pasada 26 partidos con el Casademont Zaragoza, en los que promedió 6 puntos y 1,8 rebotes, mientras que la actual campaña la inició en el Spar Gran Canaria, colista de la Liga Femenina Endesa, equipo que abandonó para marcharse a China. Mané llega para sustituir a Lou López, quien tiene pocas opciones de jugar la Copa de la Reina, pero es una alero de un perfil distinto a la francomexicana, que es una especialista en el tiro. En este caso, la nueva integrante del equipo de Alcantarilla puede aportar menos tiro exterior pero más físico y ayuda en el rebote. «Es una jugadora que encaja en lo que necesitamos en estos momentos: una exterior que nos ayude en el rebote defensivo», dice el director deportivo del club, Andrés Medina.

Mané ha sido internacional por Francia en baloncesto 3x3 y ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Viena en 2023.