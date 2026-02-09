Baloncesto
El Hozono Jairis ficha a la francesa Mané para sustituir a Lou López
La alero, que es de un perfil más físico que la francomexicana, jugó en el Zaragoza y en el Gran Canaria, y procede del baloncesto chino
La lesión de Lou López-Sénéchal y la salida del equipo de Kendra Cherry, quien había jugado solo cuatro partidos desde que llegó en octubre por una lesión, ha obligado al Hozono Global Jairis a buscar un refuerzo ante un tramo de la temporada con partidos importantes y la participación en la Copa de la Reina de Tarragona a finales de marzo. Y la elegida ha sido una alero que ya tiene experiencia en el baloncesto español, la francesa de 30 años Marie Mané, que mide 1,83 metros y que estaba jugando en China con el Shanghai Baoshan Dahua Swordfish.
Mané, que ya podrá debutar este sábado en la visita al Perfumerías Avenida Salamanca, jugó la campaña pasada 26 partidos con el Casademont Zaragoza, en los que promedió 6 puntos y 1,8 rebotes, mientras que la actual campaña la inició en el Spar Gran Canaria, colista de la Liga Femenina Endesa, equipo que abandonó para marcharse a China. Mané llega para sustituir a Lou López, quien tiene pocas opciones de jugar la Copa de la Reina, pero es una alero de un perfil distinto a la francomexicana, que es una especialista en el tiro. En este caso, la nueva integrante del equipo de Alcantarilla puede aportar menos tiro exterior pero más físico y ayuda en el rebote. «Es una jugadora que encaja en lo que necesitamos en estos momentos: una exterior que nos ayude en el rebote defensivo», dice el director deportivo del club, Andrés Medina.
Mané ha sido internacional por Francia en baloncesto 3x3 y ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Viena en 2023.
