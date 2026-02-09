Condiciones humanas

Es curioso como espejo social y arrebatador como fenómeno de masas. Poco escapa a sus polémicas y nada humano es ajeno a los efectos de sus triunfos y fracasos. Tampoco la abulia, cuando veintitantos deportistas dan patadas sin sentido a una pelota aburriendo a las ovejas. Hasta provoca sueños y pesadillas. Y llena de esperanza o temores los fines de semana y poco a poco hasta los cinco días restantes en una escalera sin fin de horas televisivas. Le llaman fútbol.

Los seguidores del Atlético de Madrid, por ejemplo, andaban sumidos en el desconcierto hasta el partido copero en Sevilla frente al Betis, cuando peor pintaban las cosas por el Metropolitano. Sin liga, sin juego y sin esperanzas, con sus principales baluartes en horas bajas. Y hasta con irremediables dudas en la gestión de Mateu Alemany con los nuevos fichajes invernales y su relación con Simeone. Pero mira por dónde, un excelso partido en la Cartuja, seguramente el mejor en años si exceptuamos la reciente manita liguera al Madrid, con justa goleada a los meritorios de Pellegrini, ha devuelto la fe y la alegría a los sufridos colchoneros. Noventa y tantos minutos y cinco goles a domicilio obraron el milagro.

Por Can Barça todo son sonrisas y rosas con la espectacular marcha de los canteranos y figuras de Flick, bajo la exultante mirada del presidencial Laporta ante una nueva cita con las urnas. Aquí hay poco que especular, por muchos claroscuros que coleccione en su trayectoria. Barrerá sin duda a sus oponentes porque lo más importante del fútbol no es la buena gestión ni la pulcritud en los despachos. Ni siquiera la honestidad. Lo decisivo es que la pelota entre en las porterías rivales. Y de eso va sobrada la muchachada blaugrana. Es más, parece que han copiado del legendario himno merengue aquello de veteranos y noveles. Sobre todo los últimos, porque el sábado debutó otro chaval de la Masía en el renovado Nou Camp. Y van once en un año largo de Flick en el banquillo. ¿Dónde dicen que está la mejor cantera?

Y llegamos al club con más repercusión mediática en España, en Europa y seguramente en el mundo. El Real Madrid acapara atención porque nutre sus vitrinas con la mayor colección mundial de títulos oficiales. Manda en España y en Europa con autoridad histórica y tiene vocación de seguir haciéndolo. Pero ahora navega en una cíclica deriva por un mar de dudas.

La causa es clara. Si comparamos al once tipo actual con el de hace unos años, cuando arrasaba en Europa, vemos que solo Courtois, que ya estaba, y Mbappé podrían jugar en aquel equipo, donde brillaban el mejor Carvajal, Pepe, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema y Cristiano. Y tal evidencia tiene poco que discutir. Daba prácticamente igual que los dirigiera Zidane que Ancelotti, igual que ahora sucede con Alonso o Arbeloa, pero al revés. En malo.

Y es que, en aquellas plantillas había aportes de diferentes técnicos y asesores respecto a los jugadores que las componían. A título ilustrativo, Ramos fue una apuesta de Sacci, Modric de Mourinho, Benzema de Florentino, Cristiano de Ramón Calderón, Casemiro de Benítez y Zidane y únicamente Carvajal era canterano, por resaltar los más significativos. ¿Y qué diferencia hay con los actuales? Pues que todos tienen denominación de autor. Para lo bueno y para lo malo, el presidente ha coleccionado un manojo de futbolistas tan buenos en apariencia y algunas realidades como difíciles de encajar por cualquier técnico, por brillante que sea. Y mucho menos si desde la presidencia no le otorgan la suficiente autoridad para intentarlo. Ese y no otro ha sido el calvario de Xabi Alonso. Aunque cabría afearle que no ha fracasado con sus ideas, sino con la de intentar satisfacer las demandas presidenciales. Ese camino que ahora recorre el probo funcionario Arbeloa. Mal asunto.

Dicen que Mourinho ya ha puesto como condición para volver al Bernabéu, si no hay Liga o Champions, como es lo más probable, que Vinicius, Bellingham y Valverde no sigan. Y eso sería solo el comienzo.

Un comienzo borrascoso si don Florentino no logra convencer antes a Klopp, situación improbable porque el alemán no es un técnico para entrenar por boca de ganso. Es decir, de ahormar disciplinadamente colecciones de jugadores de nadie. Mourinho tampoco lo es, pero goza de la simpatía presidencial. Y eso es tan humano como entendible.

Las filias, como las pasiones y las manías —condiciones humanas—, también son incontrolables.