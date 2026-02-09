El Ciudad Molina Basket suma su quinta victoria

El Ciudad Molina Basket logró una valiosa victoria en casa tras superar por 82-74 al Bisbal Básquet en un encuentro clave para ambos conjuntos. El choque estaba marcado en rojo en el calendario, ya que los catalanes buscaban abrir brecha con la zona de descenso, mientras que los molinenses pretendían comprimir aún más la clasificación en el tramo decisivo del curso.

El partido comenzó con buen tono para el conjunto dirigido por Miñana, impulsado por los primeros minutos de Goran Miladinovic. Sin embargo, el acierto exterior de Bernat Álvarez mantuvo con vida al equipo gerundense e impidió que los locales se escaparan en el marcador. Aun así, la defensa local fue uno de los aspectos más destacados del encuentro, especialmente en la pintura, donde lograron frenar a Mikhail Mikhailov, uno de los jugadores más determinantes del grupo. Durante buena parte del encuentro dio la sensación de que el Molina Basket podía romper el partido en cualquier momento. No obstante, los triples de Torrent, Adebayo y Ochu devolvieron la igualdad al marcador en varias fases del choque.

Ya en el último cuarto, con todo por decidir, emergió la figura de Carlos Toledo. El jugador de San Javier fue decisivo con 14 puntos en el periodo final, para un total de 26, sellando el triunfo local con una actuación sobresaliente. Toledo firmó un espectacular 10 de 12 en tiros de campo, añadió 6 rebotes. n