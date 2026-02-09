Cieza abrirá el palmarés nacional de marcha en la distancia maratón

La Biblioteca Padre Salmerón de Cieza ha acogido la presentación del Campeonato de España de marcha de Maratón, que inaugurará este domingo el palmarés de la disciplina en la larga distancia. Después de los infinitos cambios de distancia en la prueba larga de la marcha atlética, primero fueron los 50 kilómetros, modificados más tarde a la distancia de 35 y posteriormente se pasó a la prueba de relevos en distancia de 42 que fue olímpica en Paris y donde España cosechó el oro con María Pérez y Álvaro Martín, la World Athletics determinó que en este nuevo ciclo olímpico la distancia es Media Maratón (21,097 km), quedando excluida la distancia, la de maratón (42,195 km), que sí se disputará en eventos internacionales como Campeonatos del Mundo o de Europa.

En la presentación han estado presentes Antonio Jesús Bermúdez, presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Cristo Manuel Lucas, concejal de Deportes del ayuntamiento de Cieza, Tomás Rubio, alcalde de la ciudad, y Fran Sánchez, director general de Deportes, destacando que esta prueba no se podría celebra en otro sitio donde que no fuera Cieza, ya que es buque insignia de la marcha nacional e internacional, escuela de grandes atletas a nivel internacional. Junto a ellos también han estado el atleta Manu Bermúdez, el olímpico Benjamín Sánchez y el técnico José Antonio Carrillo.

En liza entrarán desde las ocho de la mañana, en un circuito totalmente urbano y céntrico, cerca de 400 atletas, tanto en el Campeonato de España de maratón individual como en la disputa del Nacional por Federaciones en categoría cadete (sub-16), que disputarán la prueba sobre la distancia de 5 kilómetros, y la juvenil-júnior (sub-18 y sub-20), sobre 10 kilómetros, que competirán a continuación de los absolutos y máster sobre 42,195 kilómetros.

Las autoridades han destacado que esta prueba será el arranque de Floración en la modalidad de deportes, ya que el sábado 14 comenzarán los actos de la Floración en Cieza. Esta prueba dilucidará la selección española en la distancia para el Campeonato del Mundo de Marcha por Naciones, que se disputará en Brasilia el 12 de abril, poniendo de manifiesto el compromiso de las diferentes administraciones con el deporte y en especial con la disciplina que más éxitos le ha dado al atletismo español.

Noticias relacionadas

Cabe destacar que entre los marchadores presentes estarán los recientemente marchadores mundialistas en Tokio Daniel Chamosa, y el atleta local Manuel Bermúdez, y el ecuatoriano David Hurtado y el colombiano Eider Arévalo, que entrenan en Cieza a las órdenes de José Antonio Carrillo.