Chema García, de la pesadilla a la esperanza

Después de un 2025 muy positivo, José María García Soriano (Mula, 17 de noviembre de 1998) afrontaba 2026 cargado de ilusión. Se había ido a Sierra Nevada este invierno para preparar la nueva temporada a conciencia y tener un buen golpe de pedal en las primeras carreras, entre ellas la Vuelta a la Región de Murcia que se disputa el próximo viernes y sábado.

Pero todo su truncó a tres días del inicio de la competición porque su equipo, el Illes Balears Arabay Cycling, de categoría Continental, bajó la persiana de forma repentina, sin previo aviso. De hecho, estaban todos los corredores concentrados en Mallorca cuando recibieron la visita del manager de la formación. Todos creían que iba a darles la bienvenida y a marcar las directrices del nuevo curso. Pero no fue así. Anunció que el equipo ya no volvería a competir más. «Fue un momento un poco de locura, de incredulidad. Después de estar todo el invierno a tope, de haber realizado una concentración en Sierra Nevada para estar a tope desde el inicio, que el primer día de la concentración te den ese noticia, es impactante», afirma el muleño, un Ingeniero Agrónomo que aún no ha ejercido esta profesión porque está viviendo el sueño de ser ciclista profesional.

«Nos alegaron problemas de ingreso del capital del gobierno balear y que el equipo no podía salir adelante sin ese dinero, pero como le digo a todo el mundo, es una noticia que sabrían de antemano, en octubre o noviembre, y que nos podrían haber trasladado antes para movernos con otros equipos, no casi en febrero, a las puertas de empezar la temporada», lamenta el ciclista.

Hacer de nuevo las maletas para regresar a casa fue duro: «Me impactó tanto que cuando llegué a casa un día después, me puse con 38 grados de fiebre. Aun así, al día siguiente me levanté para entrenar porque el ciclismo nunca ha sido una obligación para mí; competir y salir a entrenar lo veo más como mi pasión que como mi obligación», recuerda García Soriano, quien nada más conocer la noticia, empezó a moverse a través de su representante para encontrar un nuevo equipo pese a que las plantillas estaban cerradas. Y después de encontrarse todas las puertas a cal y canto, en los últimos días han surgido algunas opciones que han devuelto la ilusión al muleño. «‘Es una putada lo que os ha pasado, pero estamos completos’, era la respuesta que recibíamos en cada llamada», explica el ciclista.

Los primeros días después de recibir la noticia «la cabeza no estaba en su sitio, tenía un mojón importante, pero siempre con la idea de no dejar en ningún momento los entrenamientos porque ahora mismo me siento en el mejor momento de mi carrera deportiva, y sería desagradable desaprovecharlo», comenta García Soriano, quien va a apurar hasta el último momento antes de «retirarme y adentrarme en el mundo laboral, que es una vía que tengo ahí porque para ello me he preparado». Y es que abandonar ahora, después de realizar una sobresaliente temporada 2025, es la última opción «porque ya demostré la pasada campaña que me encontraba en un buen momento de forma», termina diciendo.