Fútbol
Un CD Cieza en modo campeón pasa por encima del Molinense
El equipo espartero anota tres goles en trece minutos para acabar con la resistencia de su rival y sumar doce jornadas sin conocer la derrota
José Bermúdez
El CD Cieza, que desde la tercera jornada no pierde en casa y está invicto desde el 9 de noviembre, fue un vendaval ante un envalentonado Molinense (3-0), que llegó a La Arboleja en la tercera posición. Tras el pitido inicial, se pudo ver un partido con el tempo de juego demasiado lento, sin hacerse daño los unos a los otros. Los pupilos de Sergio Yúfera, técnico del Molinense, intentaron mantener la posesión del esférico, tratando de impedir que el Cieza marcara el ritmo del encuentro. Fue una primera parte anodina, sin apenas jugadas de interés salvo la lesión en los minutos finales del espartero Samu, que se quedó en el descanso en el vestuario.
Tras la reanudación, los pupilos de Despotovic activaron el modo campeón y se vieron los mejores minutos del encuentro, con un Cieza que por la banda izquierda era un torbellino, viviéndose los mejores momentos del encuentro. En poco más de diez minutos, los locales llegaron con peligro en tres ocasiones a la meta de Hugo para sentenciar el choque. Especialmente espectacular fue el segundo gol, anotado por David Guerrero, que a la salida de un córner desde la banda izquierda, voló literalmente sobre la defensa, anotando un magnífico tanto de cabeza que llevó la tranquilidad a la poblada grada espartera.
Tras los tantos, que llegaron entre los minutos 50 y 63, el Molinense bajó los brazos y fue incapaz de inquietar la meta de Gallego, con apenas trabajo durante todo el encuentro de un CD Cieza que ya suma doce encuentros invicto y que mantiene una renta de diez puntos sobre su más inmediato seguidor, el Real Murcia Imperial.
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Policía corta los accesos a la mota del Río Segura en Murcia
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla