Un CD Cieza en modo campeón pasa por encima del Molinense

El CD Cieza, que desde la tercera jornada no pierde en casa y está invicto desde el 9 de noviembre, fue un vendaval ante un envalentonado Molinense (3-0), que llegó a La Arboleja en la tercera posición. Tras el pitido inicial, se pudo ver un partido con el tempo de juego demasiado lento, sin hacerse daño los unos a los otros. Los pupilos de Sergio Yúfera, técnico del Molinense, intentaron mantener la posesión del esférico, tratando de impedir que el Cieza marcara el ritmo del encuentro. Fue una primera parte anodina, sin apenas jugadas de interés salvo la lesión en los minutos finales del espartero Samu, que se quedó en el descanso en el vestuario.

Tras la reanudación, los pupilos de Despotovic activaron el modo campeón y se vieron los mejores minutos del encuentro, con un Cieza que por la banda izquierda era un torbellino, viviéndose los mejores momentos del encuentro. En poco más de diez minutos, los locales llegaron con peligro en tres ocasiones a la meta de Hugo para sentenciar el choque. Especialmente espectacular fue el segundo gol, anotado por David Guerrero, que a la salida de un córner desde la banda izquierda, voló literalmente sobre la defensa, anotando un magnífico tanto de cabeza que llevó la tranquilidad a la poblada grada espartera.

Tras los tantos, que llegaron entre los minutos 50 y 63, el Molinense bajó los brazos y fue incapaz de inquietar la meta de Gallego, con apenas trabajo durante todo el encuentro de un CD Cieza que ya suma doce encuentros invicto y que mantiene una renta de diez puntos sobre su más inmediato seguidor, el Real Murcia Imperial.