Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Llega la segunda semana de febrero con el regreso del fútbol sala tanto para el Jimbee Cartagena, que tiene dos partidos, como para ElPozo Murcia después del éxito de la selección española en el Europeo. En fútbol, los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey el miércoles y el jueves, y el domingo, encuentros para Real Murcia y FC Cartagena. En baloncesto, el UCAM Murcia juega el miércoles en Alemania con el primer puesto de su grupo de la FIBA Europe Cup ya asegurado, y el sábado recibe al Recoletas San Pablo Burgos en el último duelo antes de la Copa del Rey de Valencia, donde se enfrentará en cuartos de final al Barcelona. Además, el domingo se celebra en Cieza el Campeonato de España de Marcha Atlética, y el viernes y el sábado, uno de los grandes acontecimientos deportivos anuales, la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia.

Lunes, 09 de febrero

FÚTBOL: La Liga EA Sports

Villarreal-Espanyol (DAZN) 21:00

Miércoles, 11 de febrero

FÚTBOL: Copa del Rey, semifinales

Athletic-Real Sociedad (DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Osasuna-Jimbee (LaLiga+) 20:00

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

Rostock-UCAM Murcia (Popular) 18:30

Primera FEB

Caesa Cartagena-Ourense (LaLiga+) 20:30

El Caesa Cartagena contra el Gipuzkoa en fotos / Iván Urquízar

Jueves, 12 de febrero

FÚTBOL: Copa del Rey, semifinales

Atlético-Barcelona (La 1) 21:00

Viernes, 13 de febrero

FÚTBOL: La Liga EA Sports

Elche-Osasuna (DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Primera División

ElPozo Murcia-Manzanares (LaLiga+) 20:00

CICLISMO: Vuelta a Murcia

1ª Cartagena-Yecla (Euro/La7/TD) 15:00

Primera etapa de la Vuelta Ciclista a Murcia 2026 / L.O.

Sábado, 14 de febrero

FÚTBOL: La Liga EA Sports

Espanyol-Celta (Movistar) 14:00

Getafe-Villarreal (DAZN) 16:15

Sevilla-Alavés (DAZN) 18:30

Real Madrid-Real Sociedad (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

Malagueño-Lorca Deportiva 17:000

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-Córdoba (LaLiga+) 17:00

Primera División femenina

Alcorcón-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 16:30

Guadalcacín-STV Roldán (RFEF.es) 18:00

Segunda División

Zambú Pinatar-Jaén 18:00

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Burgos (DAZN/M+) 21:00

Liga Femenina Endesa

P. Avenida-Hozono Jairis (FEB.es) 19:30

Segunda FEB

UE Mataró-Ciudad Molina 19:00

CICLISMO: Vuelta a Murcia

2ª Murcia-Santomera (Eu/TD/La7) 15:30

Presentación oficial de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026 / Juan Carlos Caval

Domingo, 15 de enero

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Marbella (LaLiga+) 18:15

Alcorcón-Real Murcia (LaLiga+/M+) 20:30

La Liga EA Sports, jornada 24

Oviedo-Athletic (Movistar) 14:00

Rayo Vallecano-Atlético (DAZN) 16:15

Levante-Valencia (Movistar) 18:30

Mallorca-Betis (DAZN) 21:00

Segunda RFEF

Recreativo-Yeclano 12:00

UCAM Murcia-Almería B 12:00

La Unión-Águilas 12:30

Real Jaén-Minera 17:00

Liga F

Alhama ElPozo-R. Madrid (DAZN) 12:00

ATLETISMO: Marcha

Noticias relacionadas

Campeonato de España en Cieza (Youtube RFEA.es) 08:00