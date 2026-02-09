Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Llega la segunda semana de febrero con el regreso del fútbol sala tanto para el Jimbee Cartagena, que tiene dos partidos, como para ElPozo Murcia después del éxito de la selección española en el Europeo. En fútbol, los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey el miércoles y el jueves, y el domingo, encuentros para Real Murcia y FC Cartagena. En baloncesto, el UCAM Murcia juega el miércoles en Alemania con el primer puesto de su grupo de la FIBA Europe Cup ya asegurado, y el sábado recibe al Recoletas San Pablo Burgos en el último duelo antes de la Copa del Rey de Valencia, donde se enfrentará en cuartos de final al Barcelona. Además, el domingo se celebra en Cieza el Campeonato de España de Marcha Atlética, y el viernes y el sábado, uno de los grandes acontecimientos deportivos anuales, la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia.
Lunes, 09 de febrero
FÚTBOL: La Liga EA Sports
Villarreal-Espanyol (DAZN) 21:00
Miércoles, 11 de febrero
FÚTBOL: Copa del Rey, semifinales
Athletic-Real Sociedad (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Osasuna-Jimbee (LaLiga+) 20:00
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
Rostock-UCAM Murcia (Popular) 18:30
Primera FEB
Caesa Cartagena-Ourense (LaLiga+) 20:30
Jueves, 12 de febrero
FÚTBOL: Copa del Rey, semifinales
Atlético-Barcelona (La 1) 21:00
Viernes, 13 de febrero
FÚTBOL: La Liga EA Sports
Elche-Osasuna (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Primera División
ElPozo Murcia-Manzanares (LaLiga+) 20:00
CICLISMO: Vuelta a Murcia
1ª Cartagena-Yecla (Euro/La7/TD) 15:00
Sábado, 14 de febrero
FÚTBOL: La Liga EA Sports
Espanyol-Celta (Movistar) 14:00
Getafe-Villarreal (DAZN) 16:15
Sevilla-Alavés (DAZN) 18:30
Real Madrid-Real Sociedad (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
Malagueño-Lorca Deportiva 17:000
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-Córdoba (LaLiga+) 17:00
Primera División femenina
Alcorcón-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 16:30
Guadalcacín-STV Roldán (RFEF.es) 18:00
Segunda División
Zambú Pinatar-Jaén 18:00
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Burgos (DAZN/M+) 21:00
Liga Femenina Endesa
P. Avenida-Hozono Jairis (FEB.es) 19:30
Segunda FEB
UE Mataró-Ciudad Molina 19:00
CICLISMO: Vuelta a Murcia
2ª Murcia-Santomera (Eu/TD/La7) 15:30
Domingo, 15 de enero
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Marbella (LaLiga+) 18:15
Alcorcón-Real Murcia (LaLiga+/M+) 20:30
La Liga EA Sports, jornada 24
Oviedo-Athletic (Movistar) 14:00
Rayo Vallecano-Atlético (DAZN) 16:15
Levante-Valencia (Movistar) 18:30
Mallorca-Betis (DAZN) 21:00
Segunda RFEF
Recreativo-Yeclano 12:00
UCAM Murcia-Almería B 12:00
La Unión-Águilas 12:30
Real Jaén-Minera 17:00
Liga F
Alhama ElPozo-R. Madrid (DAZN) 12:00
ATLETISMO: Marcha
Campeonato de España en Cieza (Youtube RFEA.es) 08:00
