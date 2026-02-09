4+1 campeones de Europa

Llevaba la selección española de fútbol sala diez años sin conquistar la corona europea. Demasiado tiempo para un combinado que ha sido campeón del mundo y que en 2016 conquistó su séptimo título continental. Portugal le había arrebatado el protagonismo tanto en 2018 como en 2022. Con un cambio de seleccionador -llegó Jesús Velasco- y una nueva generación de jugadores, en el Arena Stozice de Liubliana, en Eslovenia, frente a los lusos, se dio paso a una nueva era con cuatro jugadores de la Región en la plantilla y un nutricionista en la cocina.

Velasco, ex del Barça, Movistar Inter y Caja Segovia, entre otros clubes, inició una revolución en la selección después del fracaso en el último Mundial. Solo repitieron siete jugadores que estuvieron en la anterior cita internacional en 2024. Y fue sumando jóvenes como el librillano Ricardo Mayor, de ElPozo, o el guardameta mazarronero Antonio Navarro, del Manzanares. Mantuvo la confianza en dos murcianos que han sido los más veteranos en el torneo, el mazarronero Chemi y el blanqueño Miguel Ángel Mellado, ambos del Jimbee Cartagena, que por fin han logrado quitarse ese mal sabor de boca que se les quedó en la anterior cita. Y junto a estos cuatro protagonistas en la pista, aunque Navarro no ha llegado a debutar pero sí que ha estado en toda la concentración, un nutricionista, Manu Arenas, que trabaja en Ribera Cardiosalud y que ya estuvo en la Copa del Mundo que se disputó en Uzbekistán donde España no pasó de los octavos de final en su peor actuación desde 1989.

Tenían hambre en este Europeo los siete supervivientes de 2024, pero también había mucha ambición entre los nuevos para demostrar que ellos podían llevar de nuevo a España a lo más alto. Y ese cóctel donde ha tenido gran protagonismo el fútbol sala regional, donde se ha puesto en valor la inagotable cantera murciana de esta modalidad, ha permitido hacer de nuevo cumbre.

José Miguel Oliver Solano ‘Chemi’ (Mazarrón, 19 de febrero de 1996), Miguel Ángel Cano Mellado (Blanca, 23 de julio de 1999), Ricardo Mayor Gonzálvez (Librilla, 21 de febrero de 2000) y Antonio Navarro López (Mazarrón, 5 de abril de 2001) han sido los protagonistas nacidos y criados deportivamente en nuestra tierra que han disfrutado del título. Todos ellos tienen un denominador común: se iniciaron en los clubes de sus pueblos y pasaron por ElPozo para después tomar caminos diferentes.

El meta Chemi, ganador estas dos últimas temporadas de la liga con el Jimbee Cartagena, comenzó el campeonato siendo titular en el primer partido de la fase de grupos. Pero el seleccionador apostó después por Didac Plana, meta que había tenido en el Barça en las últimas campañas.

Mellado, autor de cuatro goles

Tanto Mellado como Ricardo Mayor sí que han estado en la pista en todos los encuentros. El primero, capitán del Jimbee, concluyó el Europeo con cuatro goles. Marcó en el duelo ante Eslovenia de la ronda de grupos, donde fue elegido el mejor jugador del partido. También volvió a ver puerta en la segunda jornada ante Bielorrusia, choque en el que abrió el marcador, y sumó el tercero en la goleada ante Bélgica por 10-3. Y en el ajustado triunfo por 1-2 contra Croacia en semifinales, hizo el segundo tanto para cerrar el campeonato con cuatro goles en su cuenta particular.

Miguel Ángel Mellado, jugador murciano del Jimbee Cartagena, celebra el seguno tanto de la selección española / RFEF.es

Ricardo Mayor, por su parte, acabó sin goles, pero sí con una titularidad, en el encuentro ante Bielorrusia. Para el jugador de Librilla, el único que ha pasado por todas selecciones nacionales de categorías inferiores, el torneo le ha valido para consolidarse en ese grupo de confianza de Jesús Velasco.

El papel menos gratificante lo tuvo que desempeñar Antonio Navarro, que acudió como el tercer portero. Solo habría entrado en la convocatoria en caso de haber tenido algún problema Chemi o Didac. Pero en cualquier caso, la experiencia para el mazarronero, que hace unos años jugaba en la tercera categoría, ha sido tan gratificante como para el resto.