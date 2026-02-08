La Copa del Rey cruza otra vez al UCAM Murcia con el Barça

Después de casi dos semanas de la realización del sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey, el UCAM Murcia CB ya conoce su rival definitivo. Y es que los universitario se volverán a ver las caras ante el Barça en la gran cita de Valencia tras la victoria del Baskonia en su partido aplazado ante el Dreamland Gran Canaria (75-97).

Este resultado provoca que los de Sito Alonso finalicen oficialmente la primera vuelta en la quinta posición, por lo que no cuentan con la vitola de ser cabeza de serie después de firmar el mejor balance de su historia, con 11 victorias y seis derrotas, una vez alcanzado el ecuador del calendario.

Por este motivo, el UCAM se medirá al Barça el próximo viernes 20 de febrero a las 21.00 horas (DAZN) en el Roig Arena en los cuartos de final.

Será la segunda vez que el club murciano se enfrente a los azulgranas en este torneo, puesto que la primera ocasión fue en las semifinales de la edición que se acogió la ciudad de Granada en 2022. Allí el UCAM Murcia, en su primera participación por méritos deportivos desde que actuó como anfitrión en 1996, eliminó al Valencia Basket en los cuartos de final.

Casi tres mil aficionados

El UCAM Murcia vivirá un ambiente semejante al de hace cuatro años en la ciudad andaluza, puesto que debido a la cercanía y el desplazamiento asequible a Valencia, sumado a la buena dinámica de los de Sito Alonso en este primer tramo de la competición, muchos son los aficionados que ya adquirieron su abono para esta edición de Valencia junto a los que el club sacó a la venta hace unos días. Así pues, está previsto que los universitarios estén apoyados por cerca de 3.000 aficionados ese día en Valencia para intentar dar la sorpresa ante uno de los favoritos por hacerse con el trofeo.

Aficionados del UCAM Murcia en la victoria ante el Barça en el Palacio. / Israel Sánchez

Dos de dos esta temporada

Además, se da el aliciente de que el UCAM Murcia cuenta por victorias sus dos enfrentamientos ante el Barça de esta temporada en la Liga Endesa, algo que nunca antes había logrado en sus cuarenta años de historia. La plantilla de Sito Alonso se impuso en el Palau Blaugrana a principios de noviembre (78-81), logrando su segundo triunfo en ese escenario después de ocho años. Mientras que su último enfrentamiento fue apenas hace siete días, donde el UCAM se adjudicó una heroica remontada ante los de Xavi Pascual con un triple de Toni Nakic a 14 segundos del final después de ir todo el encuentro por detrás en el marcador (84-83).

Sander Raieste, del UCAM Murcia, en el partido frente al Barça en el Palacio. / Israel Sánchez

Pendientes de Kevin Punter

Pese a que todavía quedan algo más de dos semanas para la gran cita de Valencia, el Barça se encuentra en vilo con la enfermería para esa cita. Y es que la presencia de Kevin Punter será una incógnita hasta última hora debido a una lesión que sufrió en el aductor durante el encuentro ante el Baskonia de la Euroliga.

El club azulgrana ha comunicado, en los instantes previos a su partido ante el Bàsquet Girona, que por este motivo estará de baja entre dos y cuatro semanas, por lo que podría estar prácticamente descartado para la Copa del Rey. Además, el base Tomas Satoransky también ha arrastrado molestias esta semana, y también ha sido baja para este encuentro debido a una lumbalgia.

Por su parte, el UCAM Murcia espera poder recuperar a Moussa Diagne esta misma semana, de cara al partido de este miércoles ante el Rostock Seawolves en la FIBA Europe Cup, tras sufrir una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda que le ha hecho estar de baja cerca de un mes.

Noticias relacionadas

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, en el partido ante el Barça. / Israel Sánchez

Baskonia o La Laguna Tenerife, en semis

Por otro lado, en caso de pasar a semifinales e igualar sus dos mejores resultados obtenidos en las ediciones de 1996 y 2022, el UCAM Murcia se vería las caras con el ganador del encuentro entre el Baskonia y La Laguna Tenerife. Ese partido se disputará el viernes 20 de febrero a las 18.00 horas.