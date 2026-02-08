Raúl Guillén ya tiene vía libre para entrenar al Cartagena

Acuerdo cerrado y firmado por ambas partes. Según ha podido conocer esta redacción, el inconcluso despido de Javi Rey, que no permitía tramitar la baja del entrenador orensano ni el alta de Raúl Guillén como técnico del FC Cartagena, ya tiene el visto bueno. Club y entrenador han alcanzado un acuerdo por su finiquito. Así, el club podrá dar de baja al técnico que comenzó la temporada e inscribir como preparador de la primera plantilla al que hasta ahora estaba en el segundo equipo. Raúl Guillén se sentará en el banquillo el próximo domingo, frente al Marbella en el Cartagonova, salvo que la dirección deportiva encuentre un técnico definitivo en su lugar.

Después de dos semanas muy accidentadas en el entorno del FC Cartagena y que han afectado directamente a Raúl Guillén, el técnico de Los Dolores por fin podrá entrenar al conjunto albinegro a todos los efectos. El problema estaba en la salida de Javi Rey, quien abandonó la disciplina albinegra el pasado 27 de enero sin haber alcanzado un acuerdo definitivo con el club. El finiquito del entrenador era un punto de fricción en la negociación y era lo que separaba a Raúl Guillén del banquillo de su equipo, el que siempre había soñado dirigir.

"Estamos trabajando en que Raúl se pueda sentar en el banquillo. Solo falta que lleguemos a un acuerdo económico que queda pendiente con el anterior entrenador, Javi Rey, que está ahora mismo en resolución. No creo que haya dificultades para que Raúl Guillén pueda estar ya este domingo en el banquillo albinegro", comentó el director general del FC Cartagena, Víctor Alonso, en su última comparecencia pública.

Sin acuerdo firmado, la entidad cartagenera no podía tramitar la baja federativa de Javi Rey. Seguiría figurando como primer entrenador hasta que el club no presentara a la RFEF el documento de despido. Por este motivo, en su encuentro en Alicante frente al Hércules, el equipo estuvo dirigido por Miguel Prada, segundo de Javi Rey. Con el pacto sellado por ambas partes este domingo, Raúl Guillén ya tiene via libre para entrenar al cuadro portuario.

Este domingo, el Cartagena tramitó la baja del orensano y el alta del dolorense para garantizar que Raúl Guillén es el primer entrenador del equipo. Al menos, de forma interina. No podrá garantizar, no obstante, que se siente en el banquillo la próxima semana, pues se siguen tanteando opciones para encontrar un técnico definitivo. La solución ha llegado justo el día en el que el equipo debía jugar su partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de liga frente al Sevilla Atlético.

En un primer momento, Raúl Guillén no pudo ser inscrito al ver el club portuario sus derechos federativos bloqueados. Solucionado el entuerto con el exalbinegro Ríos Reina, el problema era el finiquito de Rey. Acordado el montante y los tiempos, ya tiene el Cartagena entrenador con plenos poderes.

Por su parte, Javi Rey ha fichado por el Umm-Salal SC catarí pocos días después de abandonar el FC Cartagena. Desde el pasado miércoles, el técnico orensano es el asistente de Rubén Albés en el equipo que milita en la primera categoría del país árabe.