El ‘nuevo’ Real Murcia de Adrián Colunga gana tiempo

Hoy a las cuatro de la tarde el Real Murcia tendría que jugar ante el Marbella en Nueva Condomina. Esta tarde tenía Adrián Colunga un examen después de cuatro jornadas sin ganar. Sin embargo, el Real Murcia-Marbella, fijado para este domingo a las 16.00 horas, no se jugará como estaba previsto. Fue el viernes cuando la Federación decídía aplazarlo a otra fecha -se determinará en los próximos días- para evitar el desplazamiento de la expedición marbellí en medio de las borrascas que estos días están afectando especialmente a la zona de Andalucía.

Esta noche, cuando se complete la jornada, al Real Murcia le pesará en la clasificación ese partido aplazado. Y es que los granas, que no sumarán, podrían ver cómo el play off queda más lejos, sin embargo, deportivamente, el aplazamiento del choque ante el Marbella no viene tan mal a un Adrián Colunga que gana tiempo.

Gana tiempo Adrián Colunga para recuperar lesionados y gana tiempo Adrián Colunga para que los fichajes invernales sumen entrenamientos y se vayan adaptando a lo que el técnico asturiano quiere de ellos. Si el partido ante el Marbella se hubiera jugado este domingo como estaba previsto, el preparador grana hubiera tenido problemas para confeccionar una defensa de garantías. Sigue sin contar por lesión con Alberto González y con Héctor Pérez, además Jon García, uno de los refuerzos en este mes de enero, también ha llegado con problemas físicos, por lo que su presencia en la convocatoria estaba descartada. El otro futbolista que iba a quedarse fuera era Jorge Mier, aunque en este caso era por sanción, sanción que ahora tendrá que cumplir la próxima semana frente al Alcorcón. Habrá que ver si para la visita a Santo Domingo, Colunga ya puede tener buenas noticias de la enfermería y recuperar a alguno de los lesionados.

Pero no solo gana tiempo el Real Murcia respecto a las lesiones. El técnico murcianista también consigue tras este aplazamiento sumar más sesiones de trabajo con los fichajes, especialmente con Juanto Ortuño. El delantero yeclano llegó el jueves a Murcia y apenas iba a sumar dos entrenamientos antes del encuentro frente al Marbella, lo que le iba a dificultar entrar en el once titular. Así, al no disputarse el encuentro, Colunga dispondrá de toda la semana próxima para ver trabajar a su nuevo delantero y así tener más alternativas para confeccionar el equipo que juegue en Santo Domingo.

Algo parecido ocurre por ejemplo con Joel Jorquera, otro de los refuerzos en este mes de enero. Aunque el extremo ya ha participado en cuatro partidos -suma dos titularidades-, no ha podido rendir a su mejor nivel por la falta de ritmo y los problemas musculares que arrastraba. El pasado miércoles, en el amistoso ante el Daejeon Citizen, Colunga aprovechó para seguir dándole minutos, por lo que para el domingo 15 frente al Alcorcón, el barcelonés podría estar más cerca del 100%.

Esperando a Moyita y Narro

Necesita Adrián Colunga a Jorquera a su mejor nivel, pero más importante para el técnico es que tanto Moyita como Víctor Narro asuman el liderazgo de una plantilla muy necesitada de creatividad. Tiene que recuperar Colunga al centrocampista, fuera durante tres meses por lesión, y tras el aplazamiento del choque frente al Marbella, el preparador murcianista gana días para que el ex del Castellón vaya cogiendo el ritmo del grupo. Ya jugó unos minutos ante el Teruel -entró en el 54’- y también participó en el duelo amistoso del pasado miércoles. Habrá que ver si con una semana más de trabajo ya será suficiente para que pueda entrar en el once titular, algo que no hace desde el 30 de octubre, cuando jugó en la Copa contra el Antequera.

Y junto a Moyita, el otro jugador que debe elevar el potencial creativo del Real Murcia es Víctor Narro. Ausente en Teruel por un problema estomacal, sí jugó en el amistoso ante el Daejeon Citizen, y, salvo contratiempo, será titular en Santo Domingo.