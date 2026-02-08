El miniderbi se tiñe de grana

El Real Murcia Imperial se apuntó el miniderbi ante el UCAM Murcia B (2-0) en el Campus Universitrio en un encuentro de dos caras bien distintas, pero que terminó confirmando la madurez competitiva del filial grana en un momento clave del curso. Con muchas bajas y un banquillo plagado de jugadores del Juvenil B, el equipo de José David Larrosa supo interpretar el partido desde el primer minuto y golpear en los momentos justos.

La primera mitad fue claramente de color grana. El Imperial impuso el guion que más le convenía gracias a un sistema de tres centrales y carrileros largos que desordenó una y otra vez a la defensa universitaria. Con criterio, ritmo y personalidad, los murcianistas llevaron el encuentro a su terreno y encontraron premio antes del descanso. En una acción bien trenzada por la banda derecha, Álex Meca ganó línea de fondo y cedió atrás para Raúl Rubira, que con un zurdazo preciso ajustó el balón lejos del alcance del guardameta para hacer el 1-0.

Manu García, guardameta del Imperial / P.S.

Tras el paso por vestuarios, el UCAM Murcia B reaccionó. Los tres cambios introducidos por Sergio Sánchez dieron otro aire a los visitantes, que se hicieron con el control del balón y comenzaron a generar situaciones claras para empatar. El Imperial sufrió, reculó metros y tuvo que defender con orden y sacrificio en su peor tramo del partido.

Cuando más apretaba el filial universitario llegó el golpe definitivo. Una buena acción por la izquierda de Rubira, la inteligencia de Rubén Vila dejando pasar el balón sin tocarlo y la llegada de Alonso Yoldi culminaron en el 2-0, un tanto que prácticamente sentenció el choque. Aun así, el UCAM B tuvo la opción de meterse de nuevo en el partido en el descuento, pero el penalti lanzado por Marco Campillo se estrelló en el larguero.

Victoria de peso para un Imperial que no renuncia al sueño del primer puesto y, sobre todo, se afianza con autoridad en puestos de playoff. Un triunfo de equipo, de fondo de armario y de ambición.