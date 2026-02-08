La Minera asalta al Yeclano en La Constitución y escala al segundo puesto

La Deportiva Minera se llevó los tres puntos de La Constitución en un choque tremendamente competido que decidió en un córner Alarcón a cinco minutos para el final (0-1). El Yeclano, que reclamó un penalti sobre Borona al borde del descanso, encaja su cuarta derrota en los últimos cinco partidos, mientras que los del Llano del Beal duermen en segunda posición de forma provisional tras ganar sus últimos cuatro partidos.

El choque fue como la ventosa tarde de invierno: áspera, dura y con arreones alternos. Comenzó mejor el equipo de Checa, que a los treinta segundos ya probaba serte desde lejos por medio de Kike Carrasco. Poco después, Omar sirvió su primera asistencia de la tarde en una falta lateral que Pedro Torres remató fuera. Sin sufrir en exceso, el Yeclano no comenzaría a estar cómodo hasta pasado el cuarto de hora de jeugo, cuando Jorge Domínguez realizó una buena jugada individual cuyo disparo detuvo Ángel Lázaro. Seguidamente, el conjunto de Iván Ruiz generó peligro a balón parado, una de sus tareas pendientes. Y si bien siguió sin materializarlas, al menos si remató varias veces entre los tres palos con cierto peligro. Primero Melli rozó la bola pero el guardameta minero salvó con los puños, y más tarde Josema remató con potencia forzando a Ángel Lázaro a rechazar a córner.

Ficha técnica Yeclano Deportivo: Borja, Borao, Melli, Josema, Jordan, Asier, Totti, Carrasco (De Vicente, 76), Ot (Jaime, 86), Borona (Unai Rementería, 60) y Jorge Domínguez (Emaná, 76). Deportiva Minera: Ángel Lázaro, Paco Torres, Mirapeix, Manu Galán, Mecías, Javi Vera, Omar (Kevin Toner, 88), Kike Carrasco (Simon, 75), Pitu (Sebas, 55), Roberto Alarcón y Rubén Mesa (Babacar, 55). Gol: 0-1. Min. 85: Roberto Alarcón. Árbitro: Raúl de la Mata. Amonestó a los locales Carrasco, Asier y Borao, y a los visitantes Mirapeix, Javi Vera, Rubén Mesa y Babacar, expulsando al entrenador Checa en el 44. Campo: La Constitución. 1.500 espectadores.

Entre medias, Omar Perdomo siguió demostrando su clase, y tuvo un balón de media vuelta que se marchó alto. Poco antes del descanso, la tensión fue en aumento en ambos conjuntos y el Yeclano pidió penalti en un enganchón aparentemente claro sobre Borona dentro del área. El colegiado madrileño Raúl de la Mata no señaló nada, y poco después, cuando se le iba el asunto de las manos saltando chispas entre equipos, expulsó a un Checa que se excedió fuera de su área técnica.

Tras el paso por vestuarios, el partido fue bastante difuso y arrítmico en general. El Yeclano notaba el esfuerzo y la fatiga, con un Iván Ruiz que ante las características del rival prefería no meter apenas novedades que no tuvieran tomada la medida a La Constitución. Checa, desde boca de vestuarios, fue introduciendo oxígeno en los suyos para hacer el partido largo y esperar a que llegara su oportunidad. La mejor ocasión del partido llegó con un robo de Ot en la salida de balón cartagenera, y filtró la bola hacia el pasillo por el que entró Totti, quien disparó con potencia a gol, salvando Ángel Lázaro con una soberbia parada de las que ganan partidos. En ese córner, el guardameta volvió a emplearse a fondo para despejar un remate de Josema.

Lejos de apretar el acelerador, el Yeclano se fue disolviendo fruto de la fatiga, y sus cambios no ofrecieron certezas para continuar volcando ataques. El choque fue transcurriendo hacia unos minutos finales de empate a cero de los que solo se acaban desequilibrando cuando se tiene madurez, pólvora y aprovechamiento del momento preciso. Y eso es lo que sucedió. El equipo con la flecha para arriba y de mayor bagaje colectivo se iba a llevar el encuentro en un saque de esquina que ya venía de despeje desatinado de la defensa azulgrana. Omar la puso de vicio y Roberto Alarcón sin apenas oposición puso un testarazo a la red para provocar el júbilo del cerca de centenar de aficionados mineros desplazados a La Constitución.