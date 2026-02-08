Lorca Deportiva y UCAM Murcia, dos equipos que quieren seguir arriba

Esta tarde a las17:00 (televisado por WebDirecto.com), en el estadio Artés Carrasco, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veintiuna dentro del grupo IV de Segunda RFEF que va a enfrentar al Lorca Deportiva y al UCAM Murcia. En el choque de la primera vuelta, el resultado favoreció a los universitarios, 2-1.

El UCAM es segundo clasificado con seis puntos más que el Lorca, que es sexto clasificado. Los números conceden un pequeño plus de favorito al UCAM , pero el Lorca viene de ganar a La Unión, está con el pulgar hacia arriba y juega en su campo, por lo que las distancias se acortan.

El técnico aguileño del Lorca, Sebas López, tiene a todo el plantel disponible. Morros volverá al lateral izquierdo tras cumplir la sanción de un partido y podrían debutar Checo, jugador cedido por el Cartagena B, y Willian De Camargo, los últimos en llegar. Tienen algunos pequeños problemas físicos, Álvaro y Arruabarrena.

El UCAM Murcia ha marcado diez goles más que el Lorca Deportiva, pero también es cierto que está peor en facet defensiva, ya que ha encajado dos goles más.

El preparador lorquinista ha dicho en la previa del partido que «llegamos bien, ya que tenemos a todos los jugadores disponibles y eso es difícil a esta altura de la temporada. Somos dos equipos que se han configurado con objetivos diferentes, pero es cierto que estamos en una situación que nos puede permitir acercarnos más a ellos. Va a ser un partido muy bonito e igualado. Salimos de una victoria; el equipo está muy bien. Estamos convencidos de que vamos a jugar un gran partido. Contra los rivales de arriba siempre hemos dado nuestra mejor versión. Queremos darle una alegría a la afición. Debemos tener continuidad en el partido. Hemos dado versiones distintas en algunos partidos».

El colegiado jienense Alejandro Noguera será el encargado de dirigir el derbi regional.n