El Lorca Deportiva supera en todo al UCAM Murcia

El Lorca Deportiva superó al UCAM Murcia CF en todas las facetas (2-0). Una victoria justa tras pasar por encima de su rival en juego, actitud en los balones divididos y también en el 'golaverage' particular. La pizarra de Sebas López superó con amplitud a la de Germán Crespo. El equipo universitario fue una caricatura a manos de un Lorca Deportiva que se gustó en muchas fases del partido. Encuentro muy completo de los locales ante uno de los peores conjuntos que ha pasado por el Artés Carrasco.

Por fin los aficionados locales pudieron ver un partido sin la presencia de la lluvia. El césped estaba perfecto. Los dos equipos salieron sin especular. Tras los primeros compases de tanteo, cada escuadra quiso imponer su estilo y ritmo. El Lorca Deportiva mantuvo dos laterales diestros en el costado derecho, Soler y Jaime Escobar. A Sebas López le está saliendo mejor que poner un extremo autóctono. En la izquierda, Álex Peque que, siendo diestro sigue destacando en esa demarcación, atrás mantiene a Sergi y Fromsa en el eje central. Dani García escoltado por Willy en la parcela ancha, el joven Adri Heredia de enganche y Naranjo en punta.

El UCAM, con dos centrales como Fer Román y Javi Ramirez, dos laterales bien abiertos. Alvarito y el ex del Lorca, Héctor. Por delante, Puñal como brújula y Juanma Bravo. Iván Moreno y Ale Marín en los pasillos, Alberto Soto de enganche y Mizzian en punta. De entrada, los visitantes tenían mas el balón, pero el Lorca se defendía con mucho orden, cerrando las líneas de pase, robando y atacando con velocidad.

Escobar abre el marcador

Tras un par de acercamientos sin peligro del UCAM al área del Lorca, llegó el primer gol. Controló Alex Peque en la izquierda, tras dos amagos, centró con la zurda al segundo palo y allí Jaime Escobar, de volea, puso el balón en la red. Bonito centro y mejor remate.

El UCAM reaccionó timidamente, pero sus movimientos eran lentos y previsibles. Cuando Ale Marín se aproximaba al borde del área local, podía pasar cualquier cosa. El Lorca no se inmutaba. Las acciones por la banda derecha, con la sociedad Soler- Escobar, hacían daño. Los centros de Álex Peque desde la izquierda, creaban incertidumbre. Uno de ellos en el minuto veintitrés encontró la cabeza de Naranjo, pero intervino Ackeermann con acierto. Salvo el gol, no había mucho que echarse a la boca por parte de ambos equipos. Se conocían muy bien y el factor sorpresa no estaba presente.

El Lorca sigue apretando

El Lorca llegaba menos veces pero con mas peligro. Pudo ampliar su cuenta en el minuto treinta y siete. Gran pase de Dani García a Soler, este se marcha solo y dentro del área envia a la izquierda de Ackermann, pero este salvó a su equipo con una gran intervención. El UCAM se mostraba muy impreciso en la línea de tres cuartos, lo que facilitaba la labor de la defensa y portero lorquinista.

El Lorca jugaba con más criterio. Terminó mejor la primera parte que su rival, que no era capaz de combinar entre líneas. Al descanso se llegó con ventaja del Lorca Deportiva, merecida ya que fue el único equipo que creo peligro de verdad. Germán Crespo mostró su descontento con lo que estaba haciendo su equipo en forma de dos cambios tras el descanso. Más madera ofensiva con la entrada de Dani Aquino y Urcelay.

En los primeros minutos del segundo tiempo, más de lo mismo. El juego del UCAM era muy lento y los jugadores muy estáticos. Tenía el balón, pero no sabía qué hacer con él. El Lorca buscaba hacer su partido intentando defender con el balón al ritmo que le interesaba. La banda derecha de su ataque era su aliada.

El UCAM tenía muchos problemas para salir con el balón desde atrás por la presión de los locales. Perdían muchos balones aparentemente fáciles y uno de ellos le costó el segundo tanto. En una mala salida de balón por la derecha, cortó Álex Peque y cuando pisó área puso un derechazo en la escuadra izquierda de Ackermann. Un golazo que levantó al público de sus asientos.

El técnico visitante, Germán Crespo, seguía buscando soluciones desde el banquillo, pero sus jugadores no respondían en el campo. El Lorca se gustaba con un colosal Álex Peque, sin duda el mejor del partido. Sebas López no quiso correr riesgos y quitó del campo a los amonestados, Adri Heredia y Willy. Crespo retiró a un desconocido Ale Marín.

Daba la impresión que a los jugadores del UCAM les pesaban las botas. Eran superados en los duelos por la intensidad de los locales. Pasada la media hora de juego, el equipo universitario espabiló algo pero sin llegar a merecer nada. En la parte de atrás, los centrales Sergi y Fromsa mostraban mucha jerarquía en cada acción. Los balones colgados eran todos de Fran Árbol.

Algún acercamiento tímido de Dani Aquino, tan desafortunado como todos sus compañeros, inquietaba la meta local. Cinco córners casi consecutivos ejecutados por el UCAM metieron algo de incertidumbre en los últimos minutos. Los universitarios quisieron hacer en los últimos instantes, lo que no habían sido capaces de hacer en todo el partido. Juego muy ramplón y mediocre.

No se movió el marcador, donde el Lorca Deportiva salió victorioso merced a su gran superioridad.