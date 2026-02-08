Carreras populares
José Vicente González y Marisa Maldonado ganan la Prometeo XII
La clásica prueba de Torre Pacheco reúne a participantes de todas las edades
Gaspar Zamora
Una gran marea azul, con récord de participación, arropó a Prometeo en su carrera popular anual. Nadie se quiso perder la cita de Torre Pacheco, con el alcalde, Pedro Ángel Roca, Andrés Belluga, presidente de Prometeo, así como de Ascensión Méndez, de la Fundación. Con una impecable organización y participantes de todas las edades, José Vicente González (23:12) y Marisa Maldonado (28:29) fueron los vencedores absolutos. También subieron al podio Benjamín Navarro (23:19) y José Antonio Sánchez (23:25), en hombres, y Lourdes Ruiz (29:20) y Teresa López (29:38), en mujeres. José Antonio Sánchez y Lourdes Ruiz (senior), Andrés Dólera e Isa Maldonado(veteranos A), José Vicente González y Encarni Abellán (B), Luis Arteman Martínez y Teresa López (C), y Encarni Ortiz García-Vaso y Antonio López (D) fueron los mejores por categorías. Mención especial para JJ Running Team, siendo Julia Susmozas y Aquilino Albaladejo los primeros en Diversidad.
