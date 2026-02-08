Fútbol
Empate sin brillo entre FC Cartagena y Águilas
Cartageneros y costeros firman las tablas en el partido amistoso disputado por la suspensión de sus respectivos partidos de liga
FC Cartagena y Águilas empatan a uno en el Cartagonova en el encuentro de entrenamiento. Ambos conjuntos, tras ver suspendidos sus respectivos partidos de liga en Primera RFEF y Segunda RFEF, acordaron jugar un amistoso para mantener la forma física de sus plantillas. Ninguno de ellos se impuso. Marcó primero el conjunto visitante por mediación de Javi Soto y empató Chiki para los locales. No brilló el Cartagena, pese a ser de superior categoría, con Raúl Guillén en el banquillo.
El partido se disputó en cuatro periodos de 25 minutos con tres descansos de por medio. En el conjunto portuario saltaron de inicio Iván Martínez, Dani Perejón, Imanol Baz, Nacho Martínez; Benito Ramírez, Edgar Alcañiz, De Blasis, Yanis; Chiki y Kevin Sánchez. Con cambios ilimitados, tanto Raúl Guillén como Adrián Hernández hicieron jugar prácticamente a todos sus jugadores disponibles.
Volvieron a tener minutos Luismi Redondo y Ander Martín, pero la peor noticia estuvo en el contratiempo sufrido por Kevin Sánchez, que se marchó del partido sin poder andar tras un fuerte golpe en la pierna derecha.
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- Alarma por un incendio con tres heridos en un edificio de Murcia: 'Hay vecinos atrapados
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: "No soy una criminal"
- Este pueblo de Murcia tendrá un superpuente en febrero de 2026 al solaparse el festivo con el Carnaval
- Estas son las calles cortadas esta tarde en Murcia por la protesta por la vivienda y las pensiones