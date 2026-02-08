Empate sin brillo entre FC Cartagena y Águilas

FC Cartagena y Águilas empatan a uno en el Cartagonova en el encuentro de entrenamiento. Ambos conjuntos, tras ver suspendidos sus respectivos partidos de liga en Primera RFEF y Segunda RFEF, acordaron jugar un amistoso para mantener la forma física de sus plantillas. Ninguno de ellos se impuso. Marcó primero el conjunto visitante por mediación de Javi Soto y empató Chiki para los locales. No brilló el Cartagena, pese a ser de superior categoría, con Raúl Guillén en el banquillo.

El partido se disputó en cuatro periodos de 25 minutos con tres descansos de por medio. En el conjunto portuario saltaron de inicio Iván Martínez, Dani Perejón, Imanol Baz, Nacho Martínez; Benito Ramírez, Edgar Alcañiz, De Blasis, Yanis; Chiki y Kevin Sánchez. Con cambios ilimitados, tanto Raúl Guillén como Adrián Hernández hicieron jugar prácticamente a todos sus jugadores disponibles.

Volvieron a tener minutos Luismi Redondo y Ander Martín, pero la peor noticia estuvo en el contratiempo sufrido por Kevin Sánchez, que se marchó del partido sin poder andar tras un fuerte golpe en la pierna derecha.