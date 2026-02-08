La Deportiva Minera examina a un Yeclano en construcción

El Estadio Municipal La Constitución será esta tarde a las 17:00 el escenario de uno de los partidos más destacados de la jornada. Yeclano Deportivo y Deportiva Minera se ven las caras en un derbi regional marcado por la igualdad, dinámicas opuestas y el peso específico de los puntos en juego a estas alturas de la temporada.

El conjunto del Altiplano afronta la cita en un momento delicado. Las dos derrotas consecutivas encajadas han vuelto a evidenciar la irregularidad que viene acompañando al Yeclano durante buena parte del curso. Esa dinámica de resultados alternos (capaz de encadenar victorias de mérito y, acto seguido, tropiezos inesperados) mantiene a los de Iván Ruiz instalados en una zona templada de la tabla, pero sin margen para la relajación, porque en este grupo eso es inviable.

En este contexto, el triunfo se antoja casi una obligación para el cuadro azulgrana, no solo por la necesidad clasificatoria, sino también para reforzar la confianza de un grupo que todavía busca estabilidad tras tantos cambios de jugadores.

Una imagen del encuentro de la primera vuelta / Loyola Pérez de Villegas

Muy distinto es el panorama que presenta la Deportiva Minera. El conjunto dirigido por Checa llega lanzado a Yecla, con la moral por las nubes tras el contundente 5-0 frente al Linares Deportivo. Ese resultado no es un hecho aislado, sino la confirmación de una dinámica sobresaliente en este inicio de 2026: cuatro victorias en cinco partidos y un único tropiezo, el empate sin goles en Estepona. Una racha que ha catapultado a los rojillos hasta la zona de playoff y que ha cambiado el discurso en el vestuario.

La Minera ya no se conforma con mirar de reojo los puestos nobles; ahora empieza a levantar la vista y a pensar en cotas mayores. Asaltar La Constitución, como ya hizo hace dos semanas con El Rubial, supondría un golpe encima de la mesa, un mensaje claro a sus rivales directos y un impulso definitivo para empezar a pensar, no solo en asegurar el playoff, sino incluso en pelear por el liderato.

Noticias relacionadas

Con estos ingredientes, el derbi promete intensidad, tensión competitiva y un duelo de estilos en el que cada detalle puede resultar decisivo. Yeclano Deportivo y Deportiva Minera se juegan mucho más que tres puntos en La Constitución.