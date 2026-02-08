El Alhama ElPozo también regresa de vacío de Tenerife

El Alhama ElPozo regresó de vacío de Tenerife al sufrir su décima derrota consecutiva, la número catorce de la temporada (1-0). Las alhameñas siguen en zona de descenso con este resultado en el Adeje después de que las locales fuesen muy superiores, a pesar de que por el marcador pueda parecer que el partido estuvo igualado. Además, nada más empezar el segundo tiempo, el equipo alhameño se quedó con diez por expulsión de Encarni, lo que mermó aún más el pobre bagaje ofensivo mostrado.

Las locales salieron con la intención de solventar el partido cuanto antes. Presionaron con la defensa muy adelantada, tuvieron el balón y llegaron con peligro en numerosas ocasiones. A tenor de lo que se estaba viendo en el campo, parecía que el gol local era cuestión de tiempo. Las tinerfeñas fueron muy superiores a las azulonas, sin embargo, se defendieron con uñas y dientes. Mucho orden táctico, sensacional actitud, logrando que las de casa mostraran cierta ansiedad, ya que aunque dominaban por completo no conseguían abrir la lata.

Eso sí, del Alhama ElPozo no había noticias en ataque. En la primera media hora de juego, el Tenerife tuvo hasta cinco claras ocasiones de gol, pero la portera Sol Belloto, tampoco es que tuviera que emplearse a fondo. Se llegó a los últimos minutos del primer tiempo sin movimiento en el marcador. El Tenerife, superior al Alhama ElPozo, pero la defensa del equipo de Randri estuvo casi perfecta.

No obstante, tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió. Faltaban siete minutos para el descanso cuando el Tenerife con todo merecimiento abrió el marcador. La defensa capitaneada por Judith Caravaca no estuvo acertada para defender el gol de Natalia Valdes. Se llegó al descanso con ventaja mínima del Tenerife (1-0). Victoria justa y corta por los méritos de unas y otras.

Nada cambia

Aunque siguieron las mismas protagonistas del primer tiempo en el inicio del segundo, nada cambió. El Tenerife pudo ampliar el marcador, ya que Natalia Ramos estrelló un balón en el poste a los cuatro minutos. La cosa se complicó mucho más cuando a los siete minutos del segundo tiempo, la colegiada expulsó por doble amonestación a la visitante, Encarni.

Pese a estar en inferioridad numérica, las alhameñas mantenían el tipo de medio campo hacia atrás, seguían bien ordenadas, intentaban abortar las sacudidas de las locales, pero no inquietaban la meta de Nay Cáceres. El resultado era corto, pero, salvo accidente, no parecía que el Alhama ElPozo pudiera empatar.

Los cambios en uno y otro equipo no variaron el rumbo del partido. El balón estaba en poder del Tenerife, que aprovechó para bajar el ritmo, pero el Alhama, con diez jugadoras, tampoco es que fuera sobrado físicamente. La segunda parte fue muy aburrida. La jugadora más incisiva era la goleadora Natalia Valdes, quien dispuso de tres ocasiones en el tramo final del partido.

Noticias relacionadas

Solo la incertidumbre del marcador hacía mantener la esperanza de que las visitantes pudieran empatar, pero para que eso ocurriera tenían que acercarse a la portería rival. Con el Tenerife buscando el segundo gol terminó el partido.