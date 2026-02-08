El Águilas FC, una buena solución para el Cartagena

El aplazamiento en cascada de los encuentros previstos para este fin de semana en las competiciones no profesionales ha obligado a varios equipos de la Región a rehacer su agenda a contrarreloj. El fuerte temporal que azota a buena parte de España, con especial incidencia en Andalucía, llevó a la Real Federación Española de Fútbol a suspender distintos partidos por motivos de seguridad, una decisión que ha afectado directamente al FC Cartagena y al Águilas FC.

En el caso del conjunto albinegro, el choque ante el Sevilla Atlético, programado para este domingo a las 18:15 horas en el Cartagonova, quedó aplazado con el objetivo de evitar que el filial hispalense tuviera que desplazarse por carretera hasta la ciudad portuaria en plena alerta meteorológica. La misma suerte corrió el encuentro entre el Águilas y el Recreativo de Huelva, previsto para el domingo a las 17.30 horas en El Rubial, para evitar que el Decano tuviera que atravesar toda Andalucía en medio de una borrasca que puede descargar con fuerza durante el fin de semana.

Ante este escenario, ambos clubes han optado por no perder ritmo competitivo y aprovechar la circunstancia para medirse entre sí. El FC Cartagena y el Águilas FC disputarán este domingo, a partir de las 11:00 horas, un partido de entrenamiento en el estadio Cartagonova.

A puerta abierta

El encuentro amistoso iba a se a puerta cerrada, pero finalmente el club albinegro anunció que abrirá una grada -la tribuna baja- para aquellos aficionados que quieran asistir. La entrada será gratuita. Este choque tendrá carácter estrictamente preparatorio, pero permitirá a ambos cuerpos técnicos mantener la carga de trabajo prevista y ofrecer minutos a futbolistas menos habituales. Una solución práctica para dos equipos que, obligados por las circunstancias, buscan convertir el parón forzoso en una oportunidad para seguir afinando su puesta a punto competitiva.

Ensamblar piezas

Raúl Guillén afronta el amistoso ante el Águilas como una prueba importante dentro del camino que quiere seguir al frente del FC Cartagena. El técnico entiende el encuentro como una oportunidad para seguir desarrollando su plan de trabajo y continuar evaluando la respuesta del equipo, en un contexto en el que la dirección del club todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro en el banquillo.

El propio Raúl Guillén ha sido muy claro en sus intervenciones previas. En la rueda de prensa del pasado viernes, el entrenador reconocía que, por su parte, no iba a frenar el trabajo previsto ni modificar la hoja de ruta marcada desde su llegada. Guillén ya dejó ver algunas de sus ideas en el encuentro jugado en Alicante frente al Hércules CF, donde se apreciaron las primeras pinceladas de lo que pretende implantar.

Sin embargo, el objetivo ahora va más allá. Ante el Águilas FC, el técnico busca consolidar esas ideas iniciales y dotar al equipo de una mayor solidez de cara al duelo liguero del próximo fin de semana. El mensaje es claro: minimizar al máximo los errores, tanto individuales como colectivos, para ganar en fiabilidad y competitividad.

Noticias relacionadas

A partir de esa base, Guillén quiere construir un sistema de juego que permita al Cartagena ser dominador de los partidos a través del balón, pero sin perder el equilibrio. La reducción de errores se ha convertido en una auténtica obsesión para el entrenador, convencido de que ahí está la clave para que el equipo crezca. El amistoso ante el Águilas servirá, por tanto, como un nuevo termómetro para medir la evolución del grupo y el grado de asimilación de un proyecto que sigue en fase de construcción.