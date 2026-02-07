El UCAM quiere mantener en Lugo su velocidad de crucero

El UCAM Murcia CB va por buen rumbo durante la primera semana de febrero y eso es algo que no quiere alterar. El conjunto universitario afronta un mes muy importante del calendario, marcado por su participación en la Copa del Rey y el posterior parón por las Ventanas FIBA, y su objetivo es no despistarse ni con el más mínimo detalle.

Todavía restan unas dos semanas para la gran cita de Valencia en el Roig Arena, a la que el conjunto universitario quiere llegar con todos los deberes hechos. Y el primero en la lista es el de mantener el ritmo que viene marcando durante las últimas semanas. Después de poner contra las cuerdas al Unicaja Málaga en el Carpena, en un partido que se escapó tanto en los minutos finales como en la prórroga, y de la épica remontada ante el Barça el pasado domingo en el Palacio de los Deportes, la plantilla de Sito Alonso visita esta noche (20.00 horas, DAZN) el Pazo de Lugo con la intención de sumar una nueva victoria en este inicio de segunda vuelta de la ACB.

Impulsado por la heroicidad conseguida ante el conjunto azulgrana, el UCAM Murcia también cuenta con la tranquilidad europea. Y es que el pasado martes logró certificar la primera plaza de su grupo en la FIBA Europe Cup a falta de una jornada, por lo que este miércoles se medirá al Rostock Seawolves alemán sin nada en juego.

Pero antes de eso, deberá medirse a un Río Breogán siempre combativo. Y es que el conjunto gallego es hasta ahora el único rival que, junto al Real Madrid, ha conseguido asaltar el Palacio de los Deportes esta temporada. Lo hizo en la primera vuelta para cortar una racha de tres victorias consecutivas de los murcianos en el campeonato doméstico. Y ahora son los universitarios los que visitan uno de los pabellones que más aprietan de toda la ACB.

No obstante, el Pazo es un escenario que en los últimos tiempos se le ha dado bien al UCAM Murcia, quizás por esa concentración que siempre intenta mantener independientemente del estado de forma en el que se encuentre durante las diferentes temporadas. Allí encadena tres victorias en sus últimas tres visitas, la última hace menos de un año. En plena racha negativa de resultados como local, el UCAM logró en Lugo el pasado curso su sexta victoria a domicilio (70-86). Los universitarios recuperaron su intensidad defensiva en medio de un recital de Dylan Ennis, autor de 28 puntos con 5 de 8 en triples.

Partido especial para Nakic

Para el que será un partido especial esta noche será Toni Nakic. El ala-pívot, protagonista del último triple en la victoria ante el Barça, visitará por primera vez Lugo tras su fichaje por el UCAM el pasado verano después de tres temporadas defendiendo la camiseta del Breogán.

El conjunto gallego, que marcha en la undécima posición con ocho victorias y que viene de ganar al Covirán Granada, será un buen desafío para la defensa del UCAM, ya que es uno de los equipos que más puntos anota de toda la competición con una media de 90,44 por encuentro. Tan solo le supera en este aspecto el Real Madrid (92,50), el Baskonia (93,71) y el Valencia Basket (94,94).

Mientras que el UCAM domina el rebote defensivo, con una media de 26,94 capturas por encuentro, los gallegos son el segundo equipo en el ofensivo (12,67). No obstante, todo apunta a que para este encuentro el Breogán no podrá contar con el pívot Bakary Dibba, por unas molestias físicas.

Mañana, el rival de la Copa

Por otro lado, el UCAM Murcia conocerá finalmente mañana su rival definitivo para los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia, al disputarse el partido aplazado entre el Gran Canaria y Baskonia (18.00 horas, DAZN). Un triunfo del Baskonia supondrá el cruce entre el UCAM y el Barça, mientras que si gana el Gran Canaria, el rival de los universitarios será La Laguna Tenerife.