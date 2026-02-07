Baloncesto
El UCAM quiere mantener en Lugo su velocidad de crucero
El conjunto universitario visita esta noche al Breogán tras su heroica victoria ante el Barça
El UCAM Murcia CB va por buen rumbo durante la primera semana de febrero y eso es algo que no quiere alterar. El conjunto universitario afronta un mes muy importante del calendario, marcado por su participación en la Copa del Rey y el posterior parón por las Ventanas FIBA, y su objetivo es no despistarse ni con el más mínimo detalle.
Todavía restan unas dos semanas para la gran cita de Valencia en el Roig Arena, a la que el conjunto universitario quiere llegar con todos los deberes hechos. Y el primero en la lista es el de mantener el ritmo que viene marcando durante las últimas semanas. Después de poner contra las cuerdas al Unicaja Málaga en el Carpena, en un partido que se escapó tanto en los minutos finales como en la prórroga, y de la épica remontada ante el Barça el pasado domingo en el Palacio de los Deportes, la plantilla de Sito Alonso visita esta noche (20.00 horas, DAZN) el Pazo de Lugo con la intención de sumar una nueva victoria en este inicio de segunda vuelta de la ACB.
Impulsado por la heroicidad conseguida ante el conjunto azulgrana, el UCAM Murcia también cuenta con la tranquilidad europea. Y es que el pasado martes logró certificar la primera plaza de su grupo en la FIBA Europe Cup a falta de una jornada, por lo que este miércoles se medirá al Rostock Seawolves alemán sin nada en juego.
Pero antes de eso, deberá medirse a un Río Breogán siempre combativo. Y es que el conjunto gallego es hasta ahora el único rival que, junto al Real Madrid, ha conseguido asaltar el Palacio de los Deportes esta temporada. Lo hizo en la primera vuelta para cortar una racha de tres victorias consecutivas de los murcianos en el campeonato doméstico. Y ahora son los universitarios los que visitan uno de los pabellones que más aprietan de toda la ACB.
No obstante, el Pazo es un escenario que en los últimos tiempos se le ha dado bien al UCAM Murcia, quizás por esa concentración que siempre intenta mantener independientemente del estado de forma en el que se encuentre durante las diferentes temporadas. Allí encadena tres victorias en sus últimas tres visitas, la última hace menos de un año. En plena racha negativa de resultados como local, el UCAM logró en Lugo el pasado curso su sexta victoria a domicilio (70-86). Los universitarios recuperaron su intensidad defensiva en medio de un recital de Dylan Ennis, autor de 28 puntos con 5 de 8 en triples.
Partido especial para Nakic
Para el que será un partido especial esta noche será Toni Nakic. El ala-pívot, protagonista del último triple en la victoria ante el Barça, visitará por primera vez Lugo tras su fichaje por el UCAM el pasado verano después de tres temporadas defendiendo la camiseta del Breogán.
El conjunto gallego, que marcha en la undécima posición con ocho victorias y que viene de ganar al Covirán Granada, será un buen desafío para la defensa del UCAM, ya que es uno de los equipos que más puntos anota de toda la competición con una media de 90,44 por encuentro. Tan solo le supera en este aspecto el Real Madrid (92,50), el Baskonia (93,71) y el Valencia Basket (94,94).
Mientras que el UCAM domina el rebote defensivo, con una media de 26,94 capturas por encuentro, los gallegos son el segundo equipo en el ofensivo (12,67). No obstante, todo apunta a que para este encuentro el Breogán no podrá contar con el pívot Bakary Dibba, por unas molestias físicas.
Mañana, el rival de la Copa
Por otro lado, el UCAM Murcia conocerá finalmente mañana su rival definitivo para los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia, al disputarse el partido aplazado entre el Gran Canaria y Baskonia (18.00 horas, DAZN). Un triunfo del Baskonia supondrá el cruce entre el UCAM y el Barça, mientras que si gana el Gran Canaria, el rival de los universitarios será La Laguna Tenerife.
Sito Alonso: «Debemos ser fuertes mentalmente»
Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, confía en que su equipo pueda lograr la primera victoria a domicilio de la segunda vuelta en la ACB esta noche (20.00 horas, DAZN) ante el Río Breogán y para ello puso más el foco en la fortaleza mental de su plantilla durante un partido que auguró «que va a ser largo» en una de los pabellones que más aprietan de toda la competición. «Es verdad que en el partido del martes en la FIBA Europe Cup pudimos repartir los minutos, por lo que en principio creo que debemos llegar bien a nivel físico. Pero tenemos que tener una mentalidad muy fuerte para un partido que va a ser muy largo por lo bien que están jugando. El Breogán está haciendo un baloncesto muy dinámico y consiguiendo buenos resultados. Además, ganar en su casa siempre es muy difícil, así que la preocupación es más a nivel mental que física por los jugadores que nunca han jugado allí», expresó el técnico universitario.
«Visitamos un escenario del que sabemos la dificultad, porque habrá un ambiente muy bueno para el equipo local y difícil para los visitantes. Por lo que tenemos que comunicarnos bien, y tener el foco puesto en que las cosas que pasen durante el partido no nos pueden afectar de una manera negativa», añadió Sito Alonso sobre este mismo aspecto.
El entrenador del UCAM Murcia podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de un Moussa Diagne que se encuentra en la fase final de su recuperación tras sufrir una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda. «Le queda muy poco para volver. Para el partido del miércoles en Alemania, ante el Rostock Seaweolves, podrá ayudarnos si todo va bien», comentó.
Además, será un partido especial para el ala-pívot Toni Nakic, quien regresa a Lugo tras vestir tres temporadas la camiseta del Breogán. «Cuando una persona ha jugado allí, es respetado y querido, siempre hace especial ilusión volver a un sitio donde has estado bien y te han cuidado. Será especial seguro, además le llega en su mejor momento. Es muy difícil durante las temporadas mantener un nivel tan alto, pero Toni ha vuelto a recuperarlo otra vez y seguro que para él será un partido muy bonito», dijo Sito Alonso.
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano
- Detenido el conductor de un autobús escolar por agredir sexualmente a una alumna de 15 años en Murcia
- Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región
- Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair: 'El Aeropuerto de la Región de Murcia va a seguir sin verse afectado por los recortes
- Una familia de Alhama de Murcia la emprende a golpes contra dos intrusos que entraron en su casa de madrugada
- Cae con el coche en el socavón de una obra en la Costera Sur de Murcia