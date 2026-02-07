El UCAM Murcia no tiene límites

El UCAM Murcia dio un paso más en su excelente momento de forma con una victoria de autoridad en la siempre exigente pista del Breogán (95-106), en un partido de ritmo alto, alternativas constantes y un notable despliegue ofensivo. El conjunto universitario supo resistir los intentos de reacción del cuadro lucense y encontró en Cacok, dominante en la pintura, y en el acierto exterior de De Julius y Ennis, los argumentos necesarios para decantar un choque vibrante que se decidió en el último cuarto.

El partido arrancó con un nombre propio subrayado en rojo: Russell. El base del Breogán se adueñó del arranque y firmó los seis primeros puntos del encuentro en tres acciones consecutivas, castigando una defensa universitaria todavía fuera de punto. El dominio local fue tal que Sito Alonso se vio obligado a detener el choque de manera prematura con un tiempo muerto.

La pausa surtió efecto. El UCAM Murcia comenzó a asentarse sobre el parqué, encontró mejores sensaciones defensivas y, apoyado en un sólido Raieste y en un gran triple de Ennis, logró engancharse al partido con una primera reacción significativa (9-8). Con Ennis y De Julius llevando la manija en ataque y Andric respondiendo en el perímetro con un impecable dos de dos desde el triple, el marcador se mantenía apretado (15-13) a cuatro minutos para el cierre del primer acto.

Ahí apareció la segunda unidad, una garantía esta temporada para el UCAM Murcia. Forrest, Radebaugh y Cacok necesitaron una sola acción cada uno para dejar huella: triple del primero, triple del segundo y poderoso mate del pívot para firmar el primer estirón visitante . Precisamente Cacok fue el jugador más determinante en el tramo final del cuarto, imponiéndose en ambas zonas con ocho puntos y elevando el nivel de intimidación defensiva, incomodando a los interiores gallegos. El primer cuarto se cerró con ventaja universitaria y sensaciones positivas para el UCAM Murcia.

La inercia positiva del primer cuarto tuvo continuidad en el segundo parcial. Dos triples consecutivos de Radebaugh disparaban la renta universitaria hasta los once puntos (24-35). En el bando local, Russell seguía siendo prácticamente el único argumento ofensivo del Breogán. En los minutos previos al descanso el partido se desató. Ritmo alto, transiciones de aro a aro y defensas prácticamente inexistentes, un escenario que favoreció a un UCAM Murcia suelto y disfrutando. El descanso llegó con una anotación muy elevada y con el conjunto murciano mandando con claridad (46-56).

Tras el descanso, el choque mantuvo el mismo ritmo tras la reanudación, con un UCAM Murcia acertado desde el tiro y ampliando su renta (51-64). Un triple balsámico de Kurucs devolvió momentáneamente la diferencia a los diez puntos y sostuvo al Breogán en el partido. Un dos más uno de Cacok y una gran bandeja de Ennis parecían encaminar al conjunto universitario hacia el golpe definitivo, pero el cuadro lucense respondía cada acierto murciano y evitaba que el UCAM rompiera el encuentro.

El tiempo muerto no apagó del todo la reacción local. Un triple de Forrest enfrió el Pazo durante unos segundos, pero Aranitovic, desde el perímetro, y Mavra, con una canasta tras penetración, volvieron a meter de lleno al Breogán en el choque al colocarse a cinco. Eran los mejores minutos del conjunto gallego, que llegó a colocarse a cinco puntos (71-76) y parecía tener una marcha más que el UCAM Murcia. Sin embargo, cuando peor lo pasaban los universitarios, apareció la personalidad del equipo: triple de Sant-Roos, canasta de Forrest y robo culminado por Radebaugh para volver a abrir brecha.

El tercer cuarto se cerró con dos tiros libres de Francis Alonso para el cuadro local, dejando el marcador en un espectacular 73-83, un resultado propio de final de partido… cuando aún restaban diez minutos por disputarse.

Pese a la primera canasta de Raieste en el arranque del último cuarto, el Breogán se mantuvo fiel a su identidad competitiva y encadenó cinco puntos consecutivos para volver a acercarse, rompiendo de nuevo la barrera psicológica de los diez puntos. Una nueva canasta de Mavra apretaba todavía más el marcador y colocaba el 80-85. Forrest, uno de los más sólidos del UCAM Murcia en ambos lados de la pista, solo pudo convertir dos de los tres tiros libres de los que dispuso, y durante varios minutos el guion fue claramente local. Un triple de Aranitovic culminaba un parcial de 12-4 en el último periodo y dejaba al Breogán a solo dos puntos del conjunto universitario. En ese momento apareció Cacok. Un poderoso mate del pívot, a falta de cinco minutos para el final, resultó balsámico para un UCAM Murcia que necesitaba oxígeno (85-89). Tras el tiempo muerto, intercambio de triples: primero Russell, luego De Julius, para mantener la renta murciana en cuatro puntos, aunque ya sin el control absoluto del ritmo. Y cuando el partido lo exigía, a tres minutos para el final, emergió de nuevo De Julius. Un triplazo espectacular, cargado de personalidad, supuso un golpe definitivo sobre la mesa y abrió un parcial de 0-8 a favor del UCAM Murcia que encaminó la victoria (88-97).

El broche de oro y el candado definitivo al encuentro lo puso Cacok. Dos canastas consecutivas, una de ellas con falta defensiva incluida para completar el tres más uno, disparaban la ventaja hasta el 91-102 a falta de 1:53. El pívot, con 24 puntos, fue el jugador más destacado del equipo en una victoria tan trabajada como merecida.

El partido se cerró con un marcador final de 95-106, un triunfo que permite al UCAM Murcia alcanzar un balance de 13 victorias y 6 derrotas, consolidando su excelente momento de forma y la tercera posición.