La llegada de Juanto Ortuño añade picante a las alineaciones del Real Murcia

Nadie tiene dudas que en las próximas jornadas, salvo que alguna lesión lo impida, Víctor Narro será titular en el Real Murcia. A tener un papel protagonista, en este caso en la defensa, también está destinado Óscar Gil. De hecho, sin ni sumar un entrenamiento con los granas, el central del Castellón ya aparecía en el once de Adrián Colunga. Y si Jorquera deja algunos detalles, tampoco tendrá problemas para ganarle la partida a un Álvaro Bustos decepcionante. Incluso, tras el aplazamiento del partido de mañana ante el Marbella, Jon García gana tiempo para superar sus problemas físicos y poder estar listo para empezar a sumar minutos en el partido del 15 de febrero en el campo del Alcorcón.

De los minutos que vayan sumando los fichajes invernales del Real Murcia dependerá su rendimiento, pero, ahora mismo, sobre el papel, viendo la poca aportación de los que ya estaban en la plantilla, casi todas las incorporaciones llegan con el cartel de titular. Y es que el único refuerzo que va a generar un poco de debate es Juanto Ortuño, porque Juanto Ortuño llega para competir en un puesto donde los granas cuentan con Flakus, el futbolista por el que el pasado verano se pagó medio millón de euros y que estaba llamado a ser la pieza que marcara la diferencia en el Grupo II de Primera RFEF.

Flakus en el Cartagonova / Pepe Valero

Pero como Flakus, pese a los siete goles que ha sumado en lo que va de curso, no está siendo tan diferencial, la llegada de Juanto Ortuño para aumentar la competencia en la delantera añadirá picante a las próximas alineaciones de Adrián Colunga. Alineaciones que a partir del domingo 15 de febrero muchos esperarán con impaciencia para ver cuáles son las preferencias del asturiano ahora que cuenta con dos ‘killer’. Y más teniendo en cuenta que el preparador grana, incluso sin tener alternativa a Flakus, no ha dudado en dejar en varios partidos al esloveno en el banquillo. El último el del pasado fin de semana en Teruel.

No parecía muy probable que Juanto Ortuño entrara mañana en el once ya que llega con muy poco ritmo de competición -desde octubre hasta ahora apenas ha jugado 50 minutos-, pero ahora que se ha aplazado el partido ante el Marbella y que el Real Murcia no jugará hasta el 15 de febrero, las posibilidades del yeclano de entrar en el once si así lo desea Adrián Colunga aumentan. «Nos puede dar mucho», decía ayer Colunga al referirse al fichaje del yeclano.