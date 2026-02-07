El Hozono Jairis, a San Sebastián sin Lou López Sénéchal

El Hozono Global Jairis, tras perder a Lou López Sénéchal por lesión, viaja a San Sebastián para enfrentarse al IDK Euskotren en busca de la decimotercera victoria de la temporada. Las de Bernat Canut arrancan así la recta final de la LF Endesa hoy, a las 18:00 horas, en el pabellón Jose Antonio Gasca.

Las de Azu Muguruza cuentan con un balance de 8 victorias y 11 derrotas, con una racha de tres derrotas consecutivas. En su plantilla atesoran talentos nacionales como María Eraunzetamurgil, Rosó Buch, Lara González, Itziar Ariztimuño o Irene Murua. Como armas internacionales, Muguruza cuenta con Veronika Remenarova, Paige Robinson, Yvonne Ejim, Kristine Vitola, Khadiya Faye y Hannah Jump.

Bernat Canut asegura que el conjunto vasco “está atravesando una mala racha de resultados, pero esto las hace aún más temibles, y más en su casa”. Es un equipo “que nos ganó en el partido de ida en el Fausto, muy físico y muy duro, y la incorporación de Vitola les da ese extra de talento”. Sin duda, “somos conscientes de que será un partido muy duro, muy físico, y tendremos que estar al nuestro mejor nivel para ser competitivas e intentar llevarnos la victoria”.

Sobre las suyas, Canut ha señalado que “hemos hecho una buena semana de entrenamientos, equilibrando el equipo y ajustando esta dolorosa baja de Lou”.

Sobre la francesa, el técnico catalán ha afirmado que “deseamos que la recuperación sea lo mejor y lo más rápido posible, y que vuelva con un buen nivel, estamos contentos de que la lesión no sea más grave”.

“No la podemos sustituir porque es imposible, pero hay jugadoras que tienen que dar un paso adelante, y veremos si pronto podemos incorporar a alguien porque se nos ha quedado la plantilla corta”, concluyó Canut.

Puedes seguir el partido, el sábado a las 18:00 horas, en el canal de YouTube de de Federación Española de baloncesto o en LaLiga+.