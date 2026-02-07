El Hozono Jairis conquista la decimotercera victoria de la temporada

El Hozono Global Jairis gana a domicilio al IDK Euskotren (53-72). Las de Alcantarilla dominaron el partido a pesar de la corta rotación y del poderío físico de las locales, certificando la decimotercera victoria del curso para las de Bernat Canut.

Una buena combinación entre Ayuso y Bertsch desembocaba en la primera canasta del partido en tierras vascas. Un triple de siete metros de Robinson servía como respuesta local, pero rápidamente contestaba Ayuso con una buena acción individual que ponía el 3-4 en el luminoso. Se imponían las defensas en los siguientes dos minutos, pero aparecía Matilda para anotar desde el 6.75m. y acabar con la sequía. Tras un intercambio de aciertos entre Murua y Bertsch, anotaba González un 2+1 que reducía la diferencia a un punto al ecuador del cuarto. Dos fadeaway desde la media distancia, uno de Massey y otro de Bertsch, abrían una ligera brecha en el marcador y, tras canasta de Ejim, aparecía Gil para poner el 10-15 final del cuarto.

Las vascas comenzaban el segundo asalto dominando gracias a su acierto desde la media distancia. Matilda Ehk se postulaba como la mejor solución con seis puntos consecutivos de la sueca como respuesta. Se acercaban las de Muguruza por medio de Ejim, pero la verticalidad de Ayuso volvía a situar la renta jairista en 7 puntos. El ecuador del cuarto llegaba tras una canasta en la zona de Laura Gil y, tras dos aciertos desde el tiro libre de la murciana, anotaba Vitola al volver del tiempo muerto pedido por Muguruza. El +11 llegaba de las manos de Bertsch y, después de una buena defensa, anotaba Massey para seguir ampliando la diferencia. Fluían en ataque las murcianas con las dos bases en pista, pero las locales no bajaban los brazos y recortaban de nuevo hasta los 11 puntos gracias a Eraunzetamurgil, finalizando el cuarto con 20-31 en el marcador.

Con Ayuso, Alarcón, Matilda, Massey y Bertsch en pista salía el conjunto de Canut tras el descanso a intentar aumentar el colchón en el marcador. Dos minutos pasarían hasta que llegaba la primera canasta del cuarto con Matilda Ehk como protagonista. Replicaban el triple de la sueca las locales y, tras una gran acción de Ayuso que terminaba en canasta, volvía a contestar Robinson para mantener la diferencia en 11 puntos. Recortaban las de Muguruza por medio de Murua y Ariztimuño, mucho más fluidas en ataque que el conjunto de Alcantarilla. Una preciosa bandeja de Mataix y un triple de Matilda situaban la renta jairista en 13 puntos con tres minutos por disputar. Bertsch atrapaba un poderoso rebote ofensivo y anotaba un 2+1 que ponía la máxima diferencia del partido, pero las locales volvían a encontrar aro gracias a su poderío físico en la zona. Respondían Prieto y Gil para recuperar la renta cosechada y, tras dos minutos de fallos en ambos lados de la pista, finalizaba el tercer cuarto con 31-50 en el luminoso.

El primer minuto de los últimos diez minutos se consumía con una canasta de las locales y ninguna de las murcianas, provocando el tiempo muerto de Canut para buscar soluciones a la falta de fluidez en ataque. La acción se reanudaba con dos tiros libres anotados por Mataix y, tras un acierto de González, aparecía Massey con su fadeaway marca de la casa para anotar la primera canasta en juego de las murcianas en el cuarto. Mataix convertía un 2+1 que situaba la diferencia en 21 puntos, pero un arreón de Robinson las acercaba de nuevo con dos canastas consecutivas de la norteamericana. Los últimos cinco minutos llegaban con una canasta de Alarcón y un 2+1 de Faye y, tras una buena asociación entre Bertsch y Gil, anotaban de nuevo las vascas y Canut paraba el choque con cuatro minutos por disputar. El juego se reanudaba con una bandeja de Gil, pero la murciana cometía falta sobre Faye en el siguiente ataque y la diferencia regresaba a los 15 puntos. La de Santo Ángel bailaba en la zona para seguir poniendo tierra de por medio en el marcador cuando el reloj marcaba dos minutos por disputar y, tras triple de Remenarova, el partido se resolvía con visitas al tiro libre y con la buena noticia del debut de Claudia García, canterana del club e hija del mítico Quini García, y de la meritoria victoria del Hozono Global Jairis.