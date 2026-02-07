El FC Cartagena y el Real Murcia, obligados a parar por el temporal

Descansarán este fin de semana el Fútbol Club Cartagena y el Real Murcia, lo quiera no no lo quieran, por culpa de la borrasca ‘Leonardo’. Ese es el nombre que ha recibido el temporal que azota a media España y que ha roto la sincronía de varias competiciones de fútbol a nivel nacional. Una de la más afectadas será la del grupo 2 de Primera RFEF, con cuatro encuentros suspendidos, entre los que están los choques que tenían que disputar albinegros y granas. Así, ni el Cartagonova ni Nueva Condomina abrirán mañana sus puertas después de que la Federación decidiera aplazar el FC Cartagena-Sevilla Atlético y el Real Murcia-Marbella. El primero estaba fijado para mañana a las 18.15 horas y el segundo iba a comenzar a las 16.00 horas.

España soporta estos días un fuerte temporal que batirá récords de lluvias en varios puntos de nuestra geografía. Se prevén lluvias intensas, así como vientos huracanados que amenazan al normal funcionamiento de la actividad diaria de las personas en las zonas más afectadas. Estas han sido Extremadura y Andalucía, con un menor efecto en la Región de Murcia, que sólo llegó a sufrir fuertes vientos días atrás. No obstante, pese a que la Región se ‘salve’ de las lluvias, la federación se cura en salud evitando desplazamientos de equipos y aficiones rivales.

Esto es lo que tocaba de lleno a los rivales del FC Cartagena y el Real Murcia: el Sevilla Atlético y el Marbella. Tanto el filial sevillano como los malagueños tenían que viajar durante el día de hoy para hacer noche en la Región y disputar sus partido el domingo, pero no lo harán. Antes de que se activara cualquier movimiento relativo a la jornada, la RFEF anunció el aplazamiento de dieciséis partidos de sus competiciones, entre ellos cuatro de Primera RFEF.

Además del encuentro del Cartagonova entre el Cartagena y el Sevilla Atlético y del que iban a disputar el Real Murcia y el Marbella en NC, tampoco se jugarán este fin de semana el Antequera-Algeciras y el Juventud de Torremolinos-CD Teruel.

«Esta situación meteorológica, documentada a través de varios anuncios de alertas de las administraciones públicas competentes, ha obligado a la RFEF a la suspensión y aplazamiento de encuentros que tenían señalada su celebración los días 7 y 8 de febrero de 2026, por razón de las alertas activas en diversas zonas del país. Puesto que afectaban a diferentes conjuntos que tenían previstos sus partidos el sábado o que debían viajar este mismo día para poder jugar el domingo», citaba el escrito oficial.

También menciona el comunicado que la federación recibió «solicitudes de suspensión y aplazamiento de encuentros» por los «fenómenos meteorológicos adversos, principalmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estrecho de Gibraltar».

De vuelta, el 15 de febrero

Ante este escenario, el FC Cartagena y el Real Murcia descansarán este fin de semana y volverán a jugar el próximo domingo 15 de febrero. Los albinegros regresarán a la competición para enfrentarse al Marbella en el Cartagonova (18.15 horas) y el Real Murcia visitará el campo del Alcorcón ese domingo a las 20.30.

Además, en los próximos días los clubes afectados por los partidos aplazados por la Federación tendrán que ponerse de acuerdo para fijar una nueva fecha para esos partidos que no se podrán jugar el domingo.

Recuerdos de Sabadell

El conjunto portuario ya se ha visto envuelto esta temporada en una situación similar, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego a mitad de su encuentro frente al Sabadell en tierras catalanas. Entonces, una fuerte tormenta de granizo provocó la suspensión temporal del partido y, poco después, confirmó su aplazamiento a una nueva fecha.

Como entonces, el partido ahora suspendido tendrá que disputarse con total seguridad entre semana, ya que no descansa la competición en Primera RFEF ningún fin de semana hasta final de temporada.