Con una actuación descomunal del trigoleador barcelonista Antonio Pérez, España derrotó a Portugal por 3-4 en un partidazo en la final del Europeo que se disputó en el Stozice Arena de Ljubljana ante más de 8.000 espectadores, entre ellos Rafael Louzán (presidente de la RFEF), Aleksander Ceferin (presidente de la UEFA), el exmadridista Luís Figo y el entrenador azulgrana Javi Rodríguez. la Roja se vengó de sus derrotas en las dos ediciones anteriores y recuperó un trono que se resistía desde 2016. ¿Y qué decir de Jesús Velasco? Es el mejor entrenador... ya nadie puede dudarlo.

La primera parte empezó con un disparo junto a la escuadra del meta luso Bernando Pacó y con una parada de Dídac ante el veterano Pany Varela. La reacción española fue magnífica, ya que el blaugrana Antonio hizo el 0-1 a los 78 segundos tras una 'pisadita' de Pablo Ramírez y el interista Raya anotó el 0-2 cuando tan solo se habían disputado 149 segundos.

Lejos de vacilar, los campeones de las dos últimas ediciones subieron la presión y antes del '5 recortó distancias Afonso Jesus a pase de Diogo. Los de Jesús Velasco se defendían demasiado atrás y el talentoso Rúben Gois se giró ante el joven Novoa para establecer el 2-2 en el 7'. Y en el recuerdo, la semifinal perdida en 2022 con un 0-2 que los portugueses convirtieron en un 3-2. O el 2-0 del Barça ante el Sporting con Andreu Plaza en el banquillo en la final de la Champions en 2021 que acabó en un adverso 3-4.

Raya marcó el segundo gol de España / RFEF

Portugal parecía más cómoda y a la llegada de Mellado le siguió en la otra portería una de Kutchy. Esa intensidad de la Seleção das Quinas la llevó a incurrir en faltas y el exblaugrana André Coelho cometió la quinta sobre Gordillo. Y el azulgrana Erick sacó el codo ante Pablo Ramírez en la sexta. Vio la amarilla y dio un toque al árbitro esloveno Dejan Veselic que casi le cuesta la expulsión.

Era una jugada clave. 10 metros en el último minuto de la primera parte. El nuevo líder de la selección, el jiennense Antonio, tomó la bola, corrió y chutó sin demasiada fuerza... la suficiente para que la mano de Edu Sousa (ElPozo) no impidiese que la bola se colase mansamente en la portería. ¡2-3! Antes del descanso pudieron marcar el propio Antonio, Adolfo y Pablo Ramírez.

España regresó a lo grande y mereció el gol hasta en tres ocasiones. Antonio peleó una bola y entre Bernardo Paçó y el palo evitaron el gol de Cortés en el 22'... lo mismo que sucedió a disparo de Adolfo en el 25'. Y segundos después, el portero del Sporting evitó el gol en un chut potentísimo de Cecilio.

Pany Varela chuta ante el capitán Mario Rivillos / UEFA

El único problema eran las tres faltas del equipo de Jesús Velasco por las cero de su rival en el 27' y tan solo dos minutos después Pauleta arrebató una bola a Cortés y marcó el 3-3 con maestría a pase de Pany Varela a dos semanas de cumplir 37 años. ¡Qué bueno es el jugador de las Águilas benfiquistas!

El partido se convirtió en una sucesión de llegadas con el campeón liguero Pablo Ramírez realizando un trabajo sensacional. Primero Rivillos y después el citado pívot de Cartagena y el luso Diogo pudieron marcar antes de otra sensacional conducción de Antonio cuyo pase envió al poste Cecilio a 5:38 del final.

Noticias relacionadas

¿Y quién rompió el empate? Cecilio envió un pase al centro y ahí emergió Antonio para sellar su hat-trick y erigirse en 'Pichichi' del Europeo con siete goles, empatado con el galo Mouhoudine. Jorge Bras dio la camiseta de portero a Tiago Brito, pero la defensa española fue espectacular. Adolfo cerró la victoria (3-5) tras un jugadón de quién si no... Antonio. ¡Y se acabó! La España del gran Jesús Velasco es campeona.