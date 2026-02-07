Directo: Breogán - UCAM Murcia

Primer cuarto

El partido arrancó con un nombre propio subrayado en rojo: Russell. El base del Breogán se adueñó del arranque y firmó los seis primeros puntos del encuentro en tres acciones consecutivas, castigando una defensa universitaria todavía fuera de punto. El dominio local fue tal que Sito Alonso se vio obligado a detener el choque de manera prematura con un tiempo muerto.

La pausa surtió efecto. El UCAM Murcia comenzó a asentarse sobre el parqué, encontró mejores sensaciones defensivas y, apoyado en un sólido Raieste y en un gran triple de Ennis, logró engancharse al partido con una primera reacción significativa (9-8).

El choque ya había tomado un ritmo alto, un escenario en el que el conjunto universitario se mueve con soltura. Con Ennis y De Juliis llevando la manija en ataque y Andric respondiendo en el perímetro con un impecable dos de dos desde el triple, el marcador se mantenía apretado (15-13) a cuatro minutos para el cierre del primer acto.

Ahí apareció la segunda unidad, una garantía esta temporada para el UCAM Murcia. Forrest, Radebaugh y Cacok necesitaron una sola acción cada uno para dejar huella: triple del primero, triple del segundo y poderoso mate del pívot para firmar el primer estirón visitante (15-21). Precisamente Cacok fue el jugador más determinante en el tramo final del cuarto, imponiéndose en ambas zonas con ocho puntos y elevando el nivel de intimidación defensiva, incomodando a los interiores gallegos.

El primer cuarto se cerró con ventaja universitaria y sensaciones positivas para el UCAM Murcia (24-29).

PREVIA:

Noticias relacionadas

Todo preparado para que arranque el encuentro. Sito Alonso sale con el quinteto de gala: De Julius, Ennis, Raieste, Nakic y Cate