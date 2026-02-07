Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Directo: Breogán - UCAM Murcia

Encuentro correspondiente a la 19ª jornada de la Liga Endesa.

Todas las imágenes de la épica victoria del UCAM Murcia frente al Barcelona

Todas las imágenes de la épica victoria del UCAM Murcia frente al Barcelona / Israel Sánchez

Paco Sarabia

Paco Sarabia

Primer cuarto

El partido arrancó con un nombre propio subrayado en rojo: Russell. El base del Breogán se adueñó del arranque y firmó los seis primeros puntos del encuentro en tres acciones consecutivas, castigando una defensa universitaria todavía fuera de punto. El dominio local fue tal que Sito Alonso se vio obligado a detener el choque de manera prematura con un tiempo muerto.

La pausa surtió efecto. El UCAM Murcia comenzó a asentarse sobre el parqué, encontró mejores sensaciones defensivas y, apoyado en un sólido Raieste y en un gran triple de Ennis, logró engancharse al partido con una primera reacción significativa (9-8).

El choque ya había tomado un ritmo alto, un escenario en el que el conjunto universitario se mueve con soltura. Con Ennis y De Juliis llevando la manija en ataque y Andric respondiendo en el perímetro con un impecable dos de dos desde el triple, el marcador se mantenía apretado (15-13) a cuatro minutos para el cierre del primer acto.

Ahí apareció la segunda unidad, una garantía esta temporada para el UCAM Murcia. Forrest, Radebaugh y Cacok necesitaron una sola acción cada uno para dejar huella: triple del primero, triple del segundo y poderoso mate del pívot para firmar el primer estirón visitante (15-21). Precisamente Cacok fue el jugador más determinante en el tramo final del cuarto, imponiéndose en ambas zonas con ocho puntos y elevando el nivel de intimidación defensiva, incomodando a los interiores gallegos.

El primer cuarto se cerró con ventaja universitaria y sensaciones positivas para el UCAM Murcia (24-29).

Todo preparado para que arranque el encuentro. Sito Alonso sale con el quinteto de gala: De Julius, Ennis, Raieste, Nakic y Cate

