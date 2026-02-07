El Caesa Cartagena necesita ganar para seguir avanzando hacia la salvación

El Grupo Caesa Seguros Cartagena recibe hoy (19.00) al Inveready Gipuzkoa en la liga de primera federativa de baloncesto. Los cartageneros buscarán un triunfo que les dé vida en la pelea por la permanencia, pero para ello tendrán que dar la sorpresa ante un rival que ahora mismo aparece en la quinta posición de la tabla. El partido, que comenzará a las siete de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena, enfrenta por tanto al decimoquinto clasificado, puesto que ocupan los cartageneros, con el quinto. Los de Félix Alonso vienen de perder hace una semana en Cantabria.