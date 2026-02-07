El Caesa Cartagena no encuentra su salvación

Dicen que todo paranoico piensa que alguien le persigue. Se entiende que el Grupo Caesa Cartagena no ha llegado al punto de tener que ser diagnosticado de esta forma pero es verdad que hay parámetros que no le permiten vivir demasiado tranquilo, más bien le hacen estar inquieto, preocupado y hasta casi nervioso.

Al club albinegro le acecha, fundamental, el peligro de perder la categoría. Sí, sin paños calientes, el Caesa Cartagena sabe que se está jugando a cara de perro la posibilidad de salir del baloncesto profesional. Cuando las cosas te van como te van después de diecinueve jornadas ya no se puede hablar de accidente, situación pasajera o casualidad. La clasificación te ha puesto en tu sitio. Se trata de no caer más puestos y de dejar al final de la Liga, a dos por detrás. Este triste y único objetivo es lo que le espera al equipo de Félix Alonso de aquí en adelante.

El encuentro entre vascos y cartageneros (64-84) estuvo marcado por la irregularidad y los parciales de ambos conjuntos, donde el cuadro local supo reaccionar un inicio sólido de los donostiarras gracias a la dirección de Webster. Tras alcanzar el final del primer cuarto con una desventaja de quince puntos, el cuadro visitante redobló esfuerzos defensivos a través de jugadores como Nicolau y Tate, llegando a disponer de una renta de más de veinte puntos a falta de pocos minutos para el cierre del descanso. La veloz circulación de pelota del conjunto dirigido por Sergio García y sus buenos porcentajes en los tiros de tres otorgaron al elenco visitante una sólida renta a su favor.

En el tercer asalto, el Grupo Caesa Cartagena ha ajustado bien en defensa. El cuadro albinegro ha aumentado sus prestaciones y ha podido incomodar a su rival. Sin embargo, los donostiarras han conseguido por momentos equiparar la solidez local, aunque este progreso no se ha reflejado en el marcador.

En el último parcial, el Inveready Gipuzkoa ha continuado imponiendo su intensidad y ha sellado una victoria sin fisuras. El Grupo Caesa Cartagena ha caído en un duelo en el que su rival ha protagonizado un gran desempeño. Webster, con 16 puntos, ha sido el máximo anotador de los de Félix Alonso.

Salió derrotado el equipo de Féliz Alonso en el Palacio de los Deportes (64-84), otro sopapo en este temporada, enésima ración de impotencia de un equipo que no carbura y que tiene graves problemas estructurales, sobre todo en la creación, en la generación, y en el acierto. En la Avenida del Cantón fue muy inferior en la primera mitad y recibió el guantazo del cuadro txuriurdin, pero en el fondo y como en otros partidos lo peor es la sensación de que la idea de Alonso no cala en este grupo, no funciona un Caesa perdido en su baloncesto y que no encuentra el norte.

Dice un grupo cartagenero que la salvación estaba dentro de un beso, en una caricia en el pelo y aquella noche en el espigón. Sin embargo, el cuadro albinegro no encuentra la salida para tanto dolor.

Ficha técnica

Grupo Caesa Seguros Cartagena: Garuba (6), Idehen (6), Webster (16), Svejcar (8), Domenech (11) -cinco inicial-; Polynice (3), Martín (7), Rivera (2), Harguindey (0), Faverani (2) Ayesa (3) y Yañez (0).

Inveready Gipuzkoa: Tate (14), Hanzlik (3), Ansorregui (6), Nicolau (19), Arroyo (9) -cinco inicial-; Ngom (10), Zubizarreta (3), Maiza (3), Mcghie (10), Korsantia (7) y Motos (0).

Marcador cada cuarto: 18-25, 28-50 (descanso); 46-66, 64-84, (final)

Árbitros: Ávila Zurita, Marqueta Gracia y Arresa Quintero.

Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena.