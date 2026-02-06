Suspendido el partido entre el FC Cartagena y el Sevilla Atlético

El FC Cartagena no jugará este fin de semana. El encuentro entre el cuadro albinegro y el Sevilla Atlético, que debía jugarse este domingo 8 a las 18.15 horas, ha quedado suspendido por imposición de la RFEF. Debido al temporal que afecta estos días a gran parte de Extremadura y Andalucía, y a las previsiones meteorológicas que afectan también a la Región de Murcia, la federación ha tomado la decisión de aplazar varios encuentros de esta semana. Entre ellos, el Cartagena - Sevilla Atlético.

La borrasca Leonardo ha sido la causante de este inesperado parón en el fútbol español. El Cartagena no será el único afectado, teniendo que disputar este encuentro en otra fecha, obligatoriamente entre semana. También se han suspendido otros dos partidos en el grupo 2 de Primera RFEF, uno en Segunda RFEF y otros siete en categoría juvenil, además de los cinco de fútbol femenino que tampoco se disputarán. Todos ellos no profesionales, en las categorías que dependen de la RFEF y no de LaLiga.

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado su decisión en un escrito a través de sus medios oficiales: "Debido al temporal que atraviesa la Península estos días, la Real Federación Española de Fútbol, de acuerdo a la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales, hace oficial la suspensión y aplazamiento de diversos partidos correspondientes a dichas competiciones no profesionales de fútbol".

La medida de la federación pretende evitar desplazamientos por carretera de equipos y aficionados en las zonas más afectadas del país para garantizar la seguridad en las competiciones que dependen de esta institución. Ante este escenario, la RFEF, en colaboración con los clubes implicados, tendrá que encontrar otra fecha para disputar los partidos. El FC Cartagena ya se vio implicado en una situación similar cuando tuvo que abandonar el campo en Sabadell.