La taquilla marcará el récord de asistencia en el derbi entre Real Murcia y FC Cartagena

El Real Murcia ha puesto ya en marcha la maquinaria para uno de los días más señalados del calendario. Y es que los granas recibirán el próximo domingo 22 de febrero al FC Cartagena en un partido que se disputará a las 18.15 horas y será retransmitido por La 7TV. Apenas dos meses después, tras el enfrentamiento de la primera vuelta en el Cartagonova el pasado diciembre, llega la segunda manga de un derbi regional que está vez acogerá la Nueva Condomina.

Se espera que este sea uno de los partidos con más afluencia de la temporada, después de que el conjunto grana haya rondado la barrera de los 15.000 espectadores durante esta campaña en varios de sus encuentros. De hecho, debido al importante desplazamiento de seguidores albinegros que puede darse desde el otro lado del Puerto de la Cadena, se podría augurar que unos 25.000 espectadores se dieran cita en el estadio murcianista ese día. Superando de esta forma los 24.053 del pasado enero durante el Real Murcia-Hércules que cerró la primera vuelta para los granas. Un duelo que puede tomarse como referencia, puesto que 4.000 seguidores del conjunto alicantino viajaron ese día para animar a los suyos.

No obstante, se da la circunstancia de que ese día los abonados del Real Murcia no tuvieron que pasar por caja. Algo que sí deberán hacer de cara al derbi regional, ya que todo el mundo deberá pasar por taquilla. En este caso, los seguidores con carné del conjunto grana dispondrán de un precio reducido y podrán adquirir una sola localidad.

El precio de las entradas para los abonados del Real Murcia es de 13 euros para los Fondos, 15 euros para el Lateral, 17 euros para la Tribuna Preferente, 7 euros para los Abonados Infantil y 30 euros para los VIP.

Listado de precios para las entradas del derbi regiona en Nueva Condomina. / L.O.

Mientras que, para el público en general, los precios oscilan entre los 15 y los 30 euros, según publicó ayer el Real Murcia en sus redes sociales. Por lo que las entradas para los Fondos tienen un coste de 25 euros, mismo precio para la Lateral, y 30 euros para la Tribuna Preferente. Para la categoría Infantil el coste es de 15 euros.

Una situación similar a la ocurrida en el derbi entre el FCCartagena y el Real Murcia del pasado diciembre en el Cartagonova, donde los abonados albinegros también tuvieron que adquirir sus localidades para este encuentro. En este caso, los precios fueron algo superiores a los publicados por el Real Murcia, ya que oscilaron entre los 15 y 22 euros, dependiendo de cada ubicación en el estadio, para los seguidores con carné del cuadro albinegro. Para el público general la diferencia fue mayor, entre los 25 y 45 euros.

Un momento del derbi disputado en la primera vuelta en el Cartagonova. / Iván Urquízar

Mismo precio visitante

Por otro lado, desde el Real Murcia, que este domingo recibe al Marbella (16.00 horas) en el último partido en su estadio antes del derbi regional, también se comunicó que se han reservado unas 4.000 localidades para la afición albinegra a un precio de 25 euros. Es decir, el mismo coste que los seguidores granas tuvieron que pagar para acceder al Cartagonova. Todas las localidades se pueden comprar a través de su página web y también en la tienda oficial del Real Murcia en horario de 10.00 horas a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas.