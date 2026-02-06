Pedro Acosta, con peor tiempo que hace un año, pero con mejores sensaciones

Concluyeron los primeros test de MotoGP de la temporada en el circuito de Sepang, en Malasia. Y lo hicieron con Álex Márquez y las Ducati dominando la tabla de tiempos, y con el murciano Pedro Acosta, el único presente por la lesión de Fermín Aldeguer, en octava posición.

Pese a que el mazarronero de KTM no mejoró su tiempo de hace un año, que fue de 1:57.175 y le valió para ser sexto -en 2026 se ha quedado en 1:57.253-, las sensaciones con las que ha salido de Sepang son más optimistas. «La vuelta rápida no era mi objetivo, pero las sensaciones son buenas en el vuelta a vuelta», declaró a motosan.es el único piloto de la marca austriaca que estuvo cerca de los mejores. Sin embargo, lamentó que «aún somos más lentos que las Ducati», y puntualizó que «el objetivo en Sepang era conocer las piezas que llevaremos a Tailandia» en los últimos test, que se llevarán a cabo el 21 y 22 de febrero, una semana antes del inicio del Mundial.

Acosta, pese a estar aún a una distancia considerable con las Ducati, es optimista: «Podemos estar contentos. Tengo bastante clara la moto que quiero para Tailandia y las cosas que tengo que pedir, que son las de siempre. Creo que empezamos en un punto mejor que la temporada pasada», resumió.