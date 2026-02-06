Motociclismo
Pedro Acosta, con peor tiempo que hace un año, pero con mejores sensaciones
El mazarronero afirma que "creo que empezamos en un punto mejor que la temporada pasada"
Concluyeron los primeros test de MotoGP de la temporada en el circuito de Sepang, en Malasia. Y lo hicieron con Álex Márquez y las Ducati dominando la tabla de tiempos, y con el murciano Pedro Acosta, el único presente por la lesión de Fermín Aldeguer, en octava posición.
Pese a que el mazarronero de KTM no mejoró su tiempo de hace un año, que fue de 1:57.175 y le valió para ser sexto -en 2026 se ha quedado en 1:57.253-, las sensaciones con las que ha salido de Sepang son más optimistas. «La vuelta rápida no era mi objetivo, pero las sensaciones son buenas en el vuelta a vuelta», declaró a motosan.es el único piloto de la marca austriaca que estuvo cerca de los mejores. Sin embargo, lamentó que «aún somos más lentos que las Ducati», y puntualizó que «el objetivo en Sepang era conocer las piezas que llevaremos a Tailandia» en los últimos test, que se llevarán a cabo el 21 y 22 de febrero, una semana antes del inicio del Mundial.
Acosta, pese a estar aún a una distancia considerable con las Ducati, es optimista: «Podemos estar contentos. Tengo bastante clara la moto que quiero para Tailandia y las cosas que tengo que pedir, que son las de siempre. Creo que empezamos en un punto mejor que la temporada pasada», resumió.
