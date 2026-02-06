El Pazo dos Deportes, una cancha con dos caras para el UCAM

El revitalizado UCAM Murcia CB, que ha cambiado su rostro a raíz de su victoria ante el Barça el pasado domingo, tiene mañana sábado (20:00 horas, DAZN) un nuevo duelo a domicilio, donde este curso ha ganado cinco partidos y perdido cuatro, los tres últimos de forma consecutiva. Esta vez será en el Pazo dos Deportes, una cancha con dos caras en los últimos precedentes. Tres victorias y una sola derrota es el balance en los enfrentamientos del último lustro de uno de los dos equipos que han ganado este año en Murcia, el Río Breogán, un histórico que estuvo muchas campañas en LEB y que regresó a ACB en la campaña 2021-2022 para asentarse de nuevo en la élite.

21-22: el lío con Sadiel.

En la octava jornada, con el público en las gradas con mascarilla y con un balance de 5-2, se presentó el equipo de Sito Alonso en Lugo. Los universitarios, que habían ido por detrás en el marcador en todo momento, igualaron el choque en el tercer cuarto (48-48). El UCAM estaba lanzado en ese momento, pero una acción entre Sadiel Rojas y Bell-Haynes provocó una tangana que acabó con el dominicano expulsado por doble antideportiva. Abandonó la pista acompañado por varios de sus compañeros haciendo gestos a la grada que encendieron los ánimos. En medio del desconcierto, Musa, hoy en el Dubai de la Euroliga tras pasar por el Real Madrid, acabó con la reacción murcianista (94-89). «He tenido que calmar a varios jugadores en el vestuario por haber recibido insultos rozando lo ilegal», dijo Sito Alonso al final de un encuentro donde Jordan Davis, con 17 puntos, fue el mejor.

Uno de los momentos tensos que se vivieron en el partido Río Breogán-UCAM Murcia de la temporada 2021-2022 / Carlos Castro/ACB Photo

22-23: el efecto Chiozza.

En la antepenúltima jornada, el UCAM Murcia, con el play off muy difícil, buscaba un triunfo para volver a clasifcarse para la Basketball Champions League. Con Chris Chiozza como base, el equipo se encontraba en su mejor momento. De hecho, ganó seis de los últimos ocho encuentros de ese curso. Ante el Breogán, en un duelo donde Pustovyi fue el mejor con 15 puntos, llegó a disfrutar de una renta de 19. Dejó en 35 puntos a su rival en los primeros 30 minutos, pero el arreón final de los lucenses, liderados por Scott Bamforth, dejó el triunfo en 60-65.

Chris Chiozza, en el Río Breogán-UCAM Murcia de la temporada 2022-2023 / Carlos Castro/ACB Photo

23-24: directo a la Copa.

En Lugo dejó vista para sentencia su clasificación para la Copa del Rey de Málaga en diciembre de 2023. En la decimocuarta jornada, pese a la baja de Ludde Hakanson, sumó su novena victoria en la campaña del subcampeonato de liga. El gran trabajo defensivo del equipo le dio la victoria en vísperas de la Navidad (74-83). Un primer cuarto brillante que acabó con 16-31 en el marcador, lanzó a los murcianistas, que siempre fueron por delante en el marcador. A nivel individual brilló con luz propia Dylan Ennis, pero más allá que por los 16 puntos que anotó, por las 6 asistencias que repartió. Con 11 acabó Arturs Kurucs, quien mañana será rival, y con 10, Nemanja Radovic y Dustin Sleva.

Radovic, Dylan Ennis y Dustin Sleva, al final del partido Río Breogán-UCAM Murcia de la temporada 2023-2024 / Carlos Castro/ACB Photo

24-25: exhibición de Ennis.

Hace menos de un año, en plena racha negativa en casa, el UCAM logró en Lugo su sexta victoria a domicilio de la temporada (70-86). Los universitarios recuperaron en el Pazo dos Deportes su intensidad defensiva en medio de un recital de Dylan Ennis, autor de 28 puntos con 5 de 8 en triples. Con un 45% de acierto en lanzamientos de tres -14 de 31-, recuperó una confianza que andaba resquebrejada en los últimos partidos. Pese a las bajas de Radovic, Stephens y Dani García, el canadiense, junto a Rodions Kurucs (18 puntos y 5 rebotes) y Kaiser Gates (14 y 9), llevaron a los murcianistas a lograr su tercera victoria consecutiva en el Pazo dos Deportes, anulando a sus mejores jugadores.

Dylan Ennis entra a canasta ante Arturs Kurucs en el Río Breogán-UCAM Murcia de la temporada 2024-2025 / Carlos Castro/ACB Photo

25-26: pesadilla en el Palacio.

Sin embargo, el Breogán ganó el último duelo entre murcianos y lucenses. Fue en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes. Los de Sito Alonso llegaron al duelo lanzados después de ganar cinco de los seis primeros partidos de liga. Las actuaciones de Keandre Cook, autor de 24 puntos, y de Brankovic, 19 y 11 rebotes, dejaron helado al público en la primera de las dos derrotas en casas sufridas hasta el momento.