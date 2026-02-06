El Hozono Jairis vuelve a salir al mercado para fichar a una alero

No está siendo una temporada fácil para el Hozono Global Jairis. Los movimientos en la plantilla por culpa de lesiones o inadaptación de algunas jugadoras están siendo constantes. El equipo, tras llegar estas navidades la murciana Laura Gil y la estadounidense Morgan Bertsch, había alcanzado la estabilidad que no tuvo durante la primera parte del curso. Pero la falta de efectivas vuelve a ser un problema. La alero francomexicana Lou López-Sénéchal cayó lesionada el pasado domingo en el duelo en el Fausto Vicent ante el Spar Gran Canaria. Estará entre seis y diez semanas de baja -salvo sorpresa se perderá la Copa de la Reina a finales de marzo en Tarragona- por una lesión en su rodilla derecha de carácter condral. Y a la baja de la mejor especialista en el tiro exterior de las de Alcantarilla se ha sumado ahora la de la francesa Kendra Cherry, quien nada más llegar en octubre sufrió una lesión de rodilla que solo le ha permitido jugar cuatro partidos. El club y la jugadora han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, por lo que la plantilla se ha quedado ahora con solo ocho fichas senior.

Por este motivo, el director deportivo, Andrés Medina, se ha tenido que poner de nuevo manos a la obra para buscar uno e incluso dos refuerzos para completar un plantel que tendrá de nuevo que tirar de la cantera para completar la convocatoria en la visita de mañana sábado al IDK Euskotren (18:00 horas).