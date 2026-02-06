El FC Cartagena se acerca a la ciudad desde la industria y la educación

El FC Cartagena recibió ayer en el entrenamiento la visita de los trabajadores de Sabic para dar visibilidad a su protesta contra el desempleo. Tras el entrenamiento matinal, la plantilla al completo posó con la pancarta de la manifestación que clama contra la empresa fabricante de materiales termoplásticos. Además, Nil Jiménez y Enejo Ebro, del primer equipo masculino, junto con Lucía Pardo y Andrea, del conjunto femenino, visitaron este jueves el colegio cartagenero CEIP Carthago para charlar con los más pequeños.