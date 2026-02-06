El Elche cambia un molinense por un murciano

El Elche CF protagonizó en el cierre del mercado invernal un cambio de cromos con acento murciano. La salida histórica de Rodrigo Mendoza rumbo al Atlético de Madrid y el regreso de Gonzalo Villar desde Croacia marcaron un movimiento de ida y vuelta entre dos futbolistas de la Región de Murcia, unidos por el centro del campo y por su vínculo con el club franjiverde. El cuadro ilicitano, que fue en el inicio del campeonato la gran revelación de la temporada por juego y resultados, ocupa actualmente la decimotercera posición en la Primera División y se encuentra en estos momentos en el peor momento del curso en cuanto a dinámica. Esto ha provocado que se hayan precipitado algunos movimientos y dos de los más destacados son de jugadores de la Región, concretamente de Molina de Segura y de Murcia.

El lunes 2 de febrero a las 23:55, un molinense se convertía en la noticia más importante del fútbol nacional español. La licencia de Rodrigo Mendoza, hasta ese momento futbolista del Elche CF, aparecía en la Liga de Fútbol Profesional como nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta el año 2031. El tercer equipo más grande del fútbol español firmaba por 16 millones de euros a uno de los centrocampistas con más proyección, en un movimiento rápido al filo del cierre del mercado invernal de fichajes.

Las primeras patadas a un balón de Rodrigo Mendoza las dio en su ciudad natal, donde completó su formación inicial en el Complejo Deportivo de El Romeral. Ya en categoría benjamín y alevín comenzó a destacar en sus primeros equipos, los de las escuelas de Altorreal y San Miguel. Más tarde se incorporó al Ranero CF, un club muy ligado a su entorno familiar, ya que su padre formó parte de la directiva, y que resultó clave en su crecimiento competitivo antes de dar el salto al fútbol profesional.

El Atlético ficha e inscribe a Rodrigo Mendoza en LaLiga a dos minutos del cierre. / Agencias

Su carrera despegó definitivamente en 2019 cuando fichó por el Elche CF, gracias a un convenio que mantenía el club ilicitano con el Ranero. En Elche, Rodrigo Mendoza demostró una progresión meteórica, ascendiendo por todas las categorías hasta consolidarse primero en el filial, con el que debutó en el año 2021 y, finalmente, en el primer equipo. Su debut se produjo el 30 de septiembre de 2023 en un encuentro de Segunda División ante el Levante que terminó 0-0. A pesar de tener conocimiento de que grandes clubes internacionales de renombre como la Lazio, el Manchester City, Juventus e incluso el Real Madrid le seguían y monitorizaban su evolución, el jugador decidió priorizar su formación en el club franjiverde. Su talento lo llevó a ser internacional en todas las categorías inferiores de la selección española, desde la sub-17 hasta la sub-21, incluyendo su participación en el Mundial con la sub-20.

El pasado 2 de febrero de 2026 marcó un hito histórico para el deporte molinense con su fichaje por el Atlético de Madrid. En una operación cerrada a tan solo tres minutos del fin del mercado de invierno, el club colchonero pagó 16 millones de euros por su traspaso, convirtiéndolo en la venta más cara en la historia del Elche CF. Bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, Mendoza inicia una nueva etapa para competir en escenarios de élite como la Champions League y el Estadio Metropolitano, consolidándose como una de las promesas más brillantes del fútbol español actual. En el Atlético de Madrid va a portar el dorsal 4, un número que han llevado futbolistas de la talla de Adelardo, Arteche, Solozábal o Mario Suárez.

Entre sus aficiones destaca su pasión por jugar al ajedrez, en el que durante su adolescencia ha dedicado muchas horas jugando online. Otro deporte que enamora a Rodrigo Mendoza es el baloncesto, al que jugó de pequeño e incluso le hizo dudar sobre si priorizarlo por encima del fútbol, algo que finalmente no ocurrió.

El murciano Gonzalo Villar entrenando con el Elche esta semana. / Elche CF

Gonzalo Villar ocupará la plaza que deja libre Rodrigo Mendoza en la plantilla del Elche. El centrocampista murciano vuelve al fútbol español tras disputar la primera vuelta de la temporada en el Dinamo de Zagreb, club al que llegó procedente del Granada. Después de 15 partidos en el conjunto croata, el futbolista ha decidido regresar a España.

Noticias relacionadas

El mediocentro vuelve a un Elche que considera su casa, ya que se formó en la cantera franjiverde antes de pasar por Valencia, Getafe, Sampdoria y los propios Granada y Dinamo. Llega cedido, con una opción de compra que el club ilicitano podrá ejercer el próximo verano, con la intención del jugador de asentarse esta vez de forma definitiva en el Martínez Valero.